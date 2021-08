Dopo lo stop del 2020, il Vulcanica Live Festival organizzato dall’Associazione Culturale Vulcanica, ritorna ad animare il cartellone degli appuntamenti musicali del Sud Italia con la sua XXII edizione in programma il 19 e 20 agosto a Rionero in Vulture (Potenza).

Come da tradizione, i concerti delle due serate, ospitati nel cortile di Palazzo Giustino Fortunato alle 21:00, vedranno alternarsi sul palco artisti di fama nazionale ed artisti locali emergenti, all’insegna della contaminazione fra esperienze e stili musicali che caratterizzano la lunga storia del Festival.

Ospite della prima serata, il 19 agosto, sarà il cantautore romano Riccardo Sinigallia, che torna ad esibirsi quest’anno col suo tour estivo “Concerto a cuor leggero” in cui non vengono presentate nuove canzoni, ma quelle già scritte tornano a farsi sentire e stabiliscono nuove relazioni con noi stessi e con gli altri. Dopo un anno e mezzo passato ad ascoltare, Sinigallia sale sul palco in forma ancora più intima e informale con Laura Arzilli (basso e voce), Francesco Valente (chitarra) e Maurizio Loffredo (mix).

L’esibizione di Sinigallia sarà aperta da due giovani artisti lucani originari del Vulture: Faretta e Michelangelo Vood. Classe 1994, Faretta ha perfezionato la sua scrittura presso il Centro Europeo di Toscolano (CET Mogol) nella classe di autori, seguito da Giuseppe Anastasi e Maurizio Bernacchia. I suoni graffianti derivanti dai suoi generi musicali preferiti caratterizzano la sua produzione musicale, mentre la denuncia sociale è il tema affrontato maggiormente nei suoi testi, nei quali non rinuncia mai ad un pizzico d’ironia. Michelangelo Paolino, in arte Michelangelo Vood, nasce nel 1991 ai piedi del Vulture, crescendo nella natura incontaminata, che diviene un elemento cardine della sua produzione. Finalista al “Dream Hit”, il primo social talent indetto da DOOM Entertainment, il suo sound spazia dal brit pop all’elettronica, amalgamato ai più classici riferimenti cantautorali italiani.

Il 20 agosto, il Vulcanica Live Festival sarà invece una delle tappe del “Post Pandemic Tour” dei Marlene Kuntz che, sull’impianto dell’esperienza della scorsa estate con il tour “Andrà tutto bene?”, proporranno canzoni “sottilmente inquiete e mediamente adatte a interpretare lo stato confusionale in cui è piombata l’umanità, con una dose magnifica di propellente implosivo pronto a tramutarsi in esplosivo”. Senza far soffrire troppo il pubblico seduto, costretto alla necessità di non alzarsi, la band proverà a dare “una scossa interiore in grado di non far rimpiangere la voglia di danzare e urlare a squarciagola”.

A riscaldare il palco per i Marlene Kuntz sarà la giovane ma già affermata artista pugliese Rosita Brucoli, 22 anni, che apre i concerti di artisti come Willie Peyote, Colapesce, Maria Antonietta, Edda, Eugenio in via di gioia, Planet Funk, Erica Mou, Clap clap. Rosita è un progetto cantautorale, affezionato alla forma canzone ma allo stesso tempo, appassionato al pop internazionale. I testi introspettivi cantati in italiano, incontrano ritmiche storte e synth acidi che creano un contrasto retrò ma allo stesso tempo figlio dei nostri tempi. La sua attività live ha fatto tappa al Reset Festival (dove ha collaborato con Niccolò Fabi e in seguito ricevuto un finanziamento Soundreef), Spaghetti Unplugged, Meeting del Mare, Premio Maggio. A supportarla diversi volti noti, come Fiorello.

Alle 17:00, sempre nel cortile di Palazzo Fortunato, il pubblico potrà inoltre partecipare all’incontro “Meet and Greet” con il frontman dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano, finalista alle targhe Tenco 2021 con il suo primo album da solista “Mi ero perso il cuore”, e il chitarrista della band, Riccardo Tesio. Dialogheranno con gli artisti la filosofa Mariangela Caporale e il musicista Vito Viglioglia. Ingresso gratuito su prenotazione al numero 3276212787 (Fabio) fino ad esaurimento posti.

I biglietti dei concerti potranno essere acquistati sul portale www.postoriservato.it e nei suoi circuiti di vendita, tra cui quelli in Basilicata a Rionero in Vulture (Tabaccheria dal 1937, Via Umberto I 1), Potenza (Bar Tazza d’Oro, Viale Firenze, 70), Picerno (T4 Bar Tolla, Viale A. Gramsci, 138). Il costo è di 10€ (+d.p.) per il concerto del 19 agosto e 20€ (+d.p.) per quello del 20 agosto.

Il Vulcanica Live Festival è sostenuto da Regione Basilicata, Comune di Rionero in Vulture, Proloco di Rionero in Vulture, Opera, Opera prima, Mr Grant, Orsomando, Radio Kaos, Visioni urbane, Radio Vulture. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anticovid in vigore.

Info:

Sito web: http://www.associazionevulcanica.it/

Facebook: https://it-it.facebook.com/vulcanica.associazioneculturale/

Twitter: https://twitter.com/_Vulcanica_

Instagram: https://www.instagram.com/associazioneculturalevulcanica