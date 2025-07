Al via venerdì sulle sponde del lago Sirino, a Nemoli, “ViviLucania”

Da tre anni ormai è una delle manifestazioni più attese dell’estate in Basilicata. E’ “ViviLucania” in programma da venerdì 25 luglio a domenica 27 luglio sulle sponde del lago Sirino a Nemoli. Organizzata dall’Associazione regionale allevatori di Basilicata, in collaborazione con Anabic, Regione Basilicata e con il patrocinio del Comune di Nemoli, la manifestazione valorizza il mondo zootecnico lucano con un focus speciale sulla razza Podolica, simbolo di sostenibilità e biodiversità. All’interno della tre giorni anche la XIX Mostra nazionale dei bovini di razza Podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale. In programma anche laboratori per bambini, show cooking, performance artistiche e un convegno nazionale sul tema “La valorizzazione del bovino podolico tra sostenibilità economica, sociale e ambientale”. Parteciperanno aziende e allevatori da tutto il Centro-Sud Italia, portando esperienze, artigianato e prodotti enogastronomici. “E’ ormai un appuntamento atteso non solo per i lucani, ma anche per i cittadini delle regioni limitrofe. Un evento che riesce a valorizzare l’allevamento podolico, caratteristico della nostra terra – dichiarano il presidente dell’Ara Basilicata, Palmino Ferramosca, e il direttore, Franco Carbone – una tipologia di allevamento che esalta le specificità del nostro territorio, ricco di pascoli e di boschi che solo la razza podolica è in grado di valorizzare”. La Podolica è una delle razze rustiche dell’Anabic, che sta avendo un successo importante nel panorama dell’allevamento. Mentre infatti il numero di bovini in Italia ed in Europa è in diminuzione, la Podolica continua a crescere: oltre 1000 allevamenti con più di 38000 capi iscritti al Libro Genealogico. Le politiche attuate per la valorizzazione di questa razza, dall’attivazione del Sistema Qualità Nazionale “Vitello Podolico al Pascolo”, alle iniziative per il riconoscimento della DOP del caciocavallo Podolico, ai provvedimenti delle Regioni per il mantenimento della biodiversità, stanno continuamente stimolando l’allevamento della Podolica che presenta tutti i requisiti attualmente richiesti dal mercato: multi-funzionalità, eco-compatibilità, resistenza ai cambiamenti climatici, qualità delle produzioni. “Siamo molto felici che anche quest’anno la Basilicata ospiti la Mostra nazionale della razza Podolica giunta alla 19esima edizione – evidenzia il direttore Anabic, Andrea Quaglia – speriamo che il lago Sirino porti ancora fortuna a questa manifestazione affinché possa riscuotere lo stesso successo dello scorso anno. Un ringraziamento alla Regione Basilicata, al Comune di Nemoli ed all’Associazione regionale allevatori della Basilicata per l’organizzazione della manifestazione e a tutti gli allevatori per l’impegno costante nell’allevamento e nella custodia della meravigliosa Podolica”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.