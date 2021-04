Il Comitato territoriale Uisp di Matera presenta “Uisp Matera in Primavera”, in programma per la primavera 2021, destinate a bambini ed adulti.

Il programma prevede un doppio livello di attività e laboratori all’area aperta, da svolgere gratuitamente nei mesi di Aprile e Maggio.

PROGRAMMA EVENTI:

• “Olimpiadi del Bosco”, attività ludico motoria all’aperto per i bambini, dai 3 agli 11 anni, in programma il martedì e il giovedì, dalle ore 16.30 alle 17.45, a partire dal 13 Aprile fino al 27 maggio.

La sede di svolgimento delle attività è presso il Parco del Vicinato Nuovo al Brancaccio in via degli Etruschi.

La partecipazione è gratuita ed è possibile esclusivamente tramite iscrizione, chiamando Uisp Matera al numero 0835 334076, entro e non oltre il 10 aprile.

• “Primavera Piazza degli Olmi”, attività motoria e laboratori all’aperto per tutte le età, in programma tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, a partire dal 25 Aprile fino al 23 maggio.

La sede di svolgimento delle attività è presso piazza degli Olmi.

La partecipazione è gratuita ed è possibile esclusivamente tramite iscrizione, chiamando Uisp Matera al numero 0835 334076, entro e non oltre il 20 aprile.

La Presidente di Uisp Matera, Claudia Coronella, dichiara: “Il Comitato è sempre attento alle esigenze della comunità materana, infatti, si è attivato per dare la possibilità di svolgere attività fisica all’aperto, senza costi per i partecipanti. Siamo certi che le iniziative intraprese diano la spinta necessaria per superare questo particolare momento di difficoltà, che ha costretto tutti noi a chiuderci in casa per tanti mesi, senza opportunità di fare attività”.