Al via la trentesima edizione del Premio letterario Energheia 2024

“Si inizia lunedì 2 settembre –si legge in una nota che ricapitola gli appuntamenti di questa nuova edizione del Premio letterario– con una settimana dedicata alla scrittura PERCORSI di Energheia, un laboratorio di scrittura che si svolgerà presso la sede dell’UNIBAS di Matera e che vedrà oltre venti giovani autori intenti ad approfondire le tematiche legate al testo. Diversi i docenti coinvolti nel progetto: Antonella De Biasi, Simona Messina, Emanuele Cerullo, Maurizio Bettelli, Gino Cervi, Elisabetta Jankovic, Martino Lo Cascio e Daniele Bigliardo, che spazieranno dai testi musicali, alla poesia, fino al fumetto. Nella serata, presso la Libreria Mondadori sarà la volta dell’ultima fatica letteraria di Alessandra Minervini: “A Bari con Lolita Lobosco”. Sei passeggiate in cerca di amore, presentata da Maria Teresa Cascino. Il martedì 3 vi sarà l’incontro con il poeta di Scampia, Emanuele Cerullo, presso la Libreria dell’Arco che affronterà il tema delle Vele, oggetto di un ultimo caso di cronaca. Il giorno dopo, il mercoledì 4, sempre presso la Libreria dell’Arco vi sarà un approfondimento con Simone Guagnelli, Docente all’Università di Bari, che affronterà il tema del dissenso nella Russia di Putin. Il giovedì 5 ci si ritroverà presso l’Archivio di Stato, in Via T. Stigliani, per approfondire con Renato Curcio il tema dell’Intelligenza Artificiale, di come questa già influisca nel nostro quotidiano, mentre il venerdì 6, nel Giardino del Museo Nazionale “D. Ridola”, sarà la volta di Tiziana D’Oppido, autrice del romanzo “Dodici”, che si confronterà con Veronica Mestice. Il sabato 7 vi saranno ben tre appuntamenti presso il Museo Ridola: alle ore 10.00 è prevista una passeggiata nella città con lo scrittore Martino Lo Cascio che affronterà il tema della scrittura partendo dall’osservazione attenta di quello che ci circonda. Nel pomeriggio, con inizio alle 17.00, sarà la volta del linguaggio dei fumetti, con il fumettista Daniele Bigliardo che chiuderà il laboratorio di PERCORSI di Energheia 2024 e infine, con inizio alle 19.00 nel Giardino si affronterà il tema della Letteratura Palestinese in compagnia degli scrittori del Paese Mediorientale Murad Sudani e Odeh Amarneh con le poetesse Giuliana Cecilia Biovan e Elisabetta Petrolati, il tutto coordinato da Eleonora Centonze. La domenica 8, a chiusura della prima settimana del Festival, vi sarà la Cerimonia di consegna dei Premi dedicati ai fumetti e alle vignette, rispettivamente Nuvole di Energheia e Strisce di Energheia con l’inaugurazione della mostra delle vignette finaliste presso il Birrificio 79. Nell’occasione verranno presentate le due antologie digitali, scaricabili gratuitamente dal sito dell’associazione, che raccolgono i fumetti e le vignette finaliste di questa edizione del concorso. Nel corso della serata vi sarà anche l’incontro tra i partecipanti e dei docenti al Corso Internazionale di scrittura laboratorio che vedrà il suo svolgimento a partire dal lunedì 9 presso l’UNIBAS di Matera, fino al sabato 14 con il sostegno dell’Ambasciata di Spagna in Italia, dell’Unibas e della Sorbona di Parigi. Diversi i docenti provenienti da diverse Università europee: Atene, La Sorbona, Madrid e dal Trinity College di Dublino. Nel ricordare che le iniziative sono a ingresso, invitiamo a partecipare a questi momenti culturali per festeggiare questa trentennale attività nello spirito che da sempre accompagna le nostre iniziative.Tutte le iniziative e gli approfondimenti sul sito: www.energheia.org .”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.