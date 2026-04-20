Al via la “Primavera letteraria” al Centro Commerciale Mongolfiera di Venusio di Matera con “Teorema Boikena” di Giuseppe Dalessandro.

Giovedì 24 Aprile 2026, alle ore 18,00, presso il Corner Librerie Coop Alleanza 3.0 del Centro Commerciale Mongolfiera di Venusio a Matera, prende il via la rassegna “Primavera Letteraria” pensata per valorizzare la lettura come esperienza di condivisione e dialogo, in uno spazio aperto al pubblico e capace di avvicinare i lettori ai protagonisti del panorama editoriale locale. Al termine di ogni appuntamento è prevista una degustazione di prodotti Coop. “Primavera Letteraria” -come si legge in una nota- si propone come un’occasione di incontro tra editoria, comunità e territorio, con l’obiettivo di creare nuovi spazi di partecipazione culturale e di promuovere la lettura in un contesto accessibile e informale. Il primo appuntamento questa nuova presentazione rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere e per chiunque voglia scoprire la voce originale di un autore che ha saputo trasformare l’esperienza politica e civile in una narrazione di grande impatto.” Si parte, infatti, con il viaggio letterario di Giuseppe Dalessandro e del suo fortunato esordio narrativo, “Teorema Boikena. Ovvero “Le indagini di Luca Laudadio, professione reporter” (Altrimedia Edizioni) che ha visto da poco la pubblicazione del secondo volume, dedicato alle vicende del reporter Laudadio, dal titolo “Barone per un giorno”.” Il calendario proseguirà l’8 maggio con “Cara Dea” a cura dell’Associazione Dea per sempre , il 15 maggio con “Murgia a cancelli” con fotografie di Annachiara Molinari e testi di Maurizio Camerini, poi il 26 giugno con il libro “Come in un film” di Anna Giammetta.

“L’incontro del 24 aprile, che vedrà l’editore dialogare con l’autore, è l’occasione per immergersi nelle atmosfere di un “polar” (noir di stampo poliziesco) che ha saputo conquistare i lettori per la sua capacità di coniugare il ritmo dell’indagine alla riflessione sociale. Al centro della vicenda c’è Luca Laudadio, un giovane reporter di provincia, taciturno al mattino ma segugio ostinato nel suo lavoro, che si trova a indagare su un delitto che scuote la tranquillità del suo piccolo paese. Attraverso lo sguardo di Luca, Dalessandro — già sindaco di Miglionico e da sempre impegnato nel sociale — racconta un’Italia a cavallo tra il secondo e il terzo millennio, affrontando con delicatezza e fermezza temi universali come la violenza di genere, l’omertà e la ricerca della verità. Il romanzo non è solo un giallo, ma una profonda fenomenologia dell’umano, dove i personaggi secondari e la piazza del paese diventano specchio di una comunità complessa e vibrante.” “Teorema Boikena è una sfida vinta, un romanzo che pedina i fatti e le persone con la precisione del giornalista di razza”, commenta l’editore che aggiunge “Il libro, dedicato a tutte le donne vittime di violenza, si conferma un’opera necessaria per comprendere le dinamiche di potere e di riscatto nei piccoli centri del Sud.”