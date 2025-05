Al via la 2^ edizione di POTENZA FIORISCE (tutto per partecipare)

Torna per la seconda volta il Concorso POTENZA FIORISCE promosso da Appennino Smart, EDM Artelier e da We Love Potenza e che ha ora ottenuto il patrocinio dell’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata e del Comune di Potenza, consolidando la progettualità messa in campo l’anno scorso. La manifestazione -si legge sul portale del municipio- “ha lo scopo di invogliare e stimolare i cittadini del CENTRO STORICO DI POTENZA a render più gradevole ed ospitale la propria città decorandola con fiori, piante e allestimenti floreali compositi, sia per soddisfazione personale, sia per testimonianza di AMORE, sia per offrire un gesto gentile di accoglienza ai visitatori durante la stagione primaverile/estiva.

Il concorso consiste nella decorazione floreale di balconi, finestre, davanzali – dehor (spazi per il ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio) ma anche di vetrine, ingressi, portoni e atri.

La richiesta di partecipazione può essere inviata entro il 25/05/2025 tramite mail a: appenninosmart@gmail.com allegando la scheda di iscrizione che trovate a questo link: https://www.comune.potenza.it/wp-content/uploads/2025/05/Domanda.pdf. Mentre l’intero regolamento lo trovate qui, dove è possibile anche scaricarlo: https://www.comune.potenza.it/wp-content/uploads/2025/05/Potenza-fiorisce.pdf.”

