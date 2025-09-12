venerdì, 12 Settembre , 2025
Eventi

Al via il terzo ciclo dei “Venerdì della comunicazione ambientale” per giornalisti (5 crediti).

Prende il via il terzo ciclo di incontri dei “Venerdì della comunicazione ambientale”, il programma formativo promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Puglia e dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (Arpa Puglia). “Il primo appuntamento -si legge in una nota- si terrà venerdì 19 settembre, dalle 10.00 alle 13.00, presso la sala 3 del Padiglione della Regione Puglia (n. 152) della Fiera del Levante (Lungomare Starita, n.4, ingresso “Agricoltura”) a Bari. Il seminario, dal titolo “Comunicare il rischio. Principi e buone pratiche per l’ambiente e la salute”, è co-organizzato con l’Istat – Istituto Nazionale di Statistica, e darà diritto a 5 crediti formativi deontologici per i giornalisti iscritti tramite la piattaforma www.formazionegiornalisti.it.   Per i partecipanti al corso è possibile ottenere l’accredito gratuito per l’ingresso in Fiera visitando il sito internet di Arpa Puglia, nella sezione “Formazione” (https://www.arpa.puglia.it/pagina3501_eventi-formativi-esterni.html) e registrandosi tramite il link riportato (https://regione.puglia.it/web/speciale-fiera-2025/calendario-fiera?p_p_id=it_minsait_agenda_eventi_RicercaAgendaPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_it_minsait_agenda_eventi_RicercaAgendaPortlet_eventId=946&_it_minsait_agenda_eventi_RicercaAgendaPortlet_mvcRenderCommandName=%2Fevents%2Fevent-detail). L’incontro intende fornire ai professionisti dell’informazione strumenti e conoscenze fondamentali per comunicare i rischi ambientali in relazione alla tutela della salute pubblica. Partendo dalla definizione di rischio e dai principali modelli di comunicazione, il corso proporrà casi studio, buone pratiche e approfondimenti deontologici, con riferimento all’articolo 26 del “Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti” e al Manifesto di Piacenza – Carta deontologica del giornalismo scientifico. Sono previsti i saluti istituzionali di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Serena Triggiani, assessora regionale all’Ambiente, Vito Montanaro, direttore del Dipartimento “Promozione della salute e del benessere animale”, Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia, Maurizio Marangelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, Michele Camisasca, direttore generale dell’Istat e Maria Siclari, direttrice generale di Ispra. A moderare l’incontro sarà Marilù Mastrogiovanni, giornalista d’inchiesta e ambasciatrice europea per l’ambiente. Fondatrice del giornale “Il Tacco d’Italia” e della casa editrice “Idea Dinamica”, Mastrogiovanni è da anni impegnata nella comunicazione scientifica e ambientale, con particolare attenzione alle inchieste sulle ecomafie. Nel corso dell’evento interverranno: · Cesare Buquicchio, già capo Ufficio Stampa del Ministero della Salute (2019–2022), direttore di Sanità Informazione e co-autore del volume “La comunicazione nelle emergenze sanitarie” (Il Pensiero Scientifico Editore, 2023). Interverrà su “La gestione dell’infodemia e il contrasto alla disinformazione come strumenti di sanità pubblica”, analizzando modelli, strumenti e riferimenti deontologici nella comunicazione delle emergenze sanitarie.

· Alessandra de Savino, responsabile della comunicazione dell’Agenzia Italia Meteo, specialista nella comunicazione del rischio meteo e idrogeologico. Il suo intervento, “Comunicare il rischio meteo”, affronterà limiti, potenzialità e criticità della comunicazione in caso di eventi meteorologici estremi.

· Antonella Bianchino, dirigente Istat dell’Ufficio Territoriale Sud Italia, che illustrerà “L’ambiente attraverso i dati statistici”, mostrando come i dati possano supportare una comunicazione efficace e corretta del rischio.

· Vincenzo Arena, docente di Giornalismo e Comunicazione digitale per la PA presso l’Università “Tor Vergata” di Roma, parlerà di “Comunicazione del rischio per la salute e per l’ambiente”, con un focus sui linguaggi, le strategie e la responsabilità del comunicatore.

· Annarita Pescetelli, addetta stampa di Ispra e coordinatrice della rete Comunicazione e Informazione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa), chiuderà il seminario con un intervento su “Rischi ed emergenze ambientali, cronaca e narrazione”, presentando casi studio, strategie e buone pratiche nella comunicazione ambientale istituzionale.”

Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
