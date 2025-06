Al via il “Progetto Ginosa: Archeologia e Paesaggi”: incontri, conferenze e visite guidate

Un’estate all’insegna della cultura, della storia e dell’archeologia per la comunità a Ginosa. In concomitanza con l’avvio della nuova campagna di ricerche nel sito di c.da Madonna Dattoli, tornano gli Incontri di Cultura, Storia, Archeologia, una serie di eventi seminariali, visite guidate e presentazioni che si terranno presso la Biblioteca di Comunità e in alcuni dei luoghi più significativi del territorio.

Cuore dell’iniziativa è il “Progetto Ginosa: Archeologia e Paesaggi’’, diretto da C. Silvio Fioriello del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il progetto, sostenuto dal Comune di Ginosa e dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del Ministero della Cultura, prevede attività di ricerca storico-archeologica, di scavo stratigrafico, di restauro e di divulgazione nel biennio 2024–2025.

Nell’estate 2024 è stata avviata un’importante campagna di scavo in c.da Madonna Dattoli nell’ambito del “Progetto Ginosa: archeologia e paesaggi’’, gestito dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sostenuto dal Comune di Ginosa e garantito dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo-Taranto mediante concessione di ricerca rilasciata dal Ministero della Cultura.

Gli studi effettuati stanno contribuendo a riconoscere un grande insediamento rurale di età romana, verosimilmente impostato in età tardo-repubblicana e, con successive riprese, attivo ancora in età tardoantica.

Il sito sarà oggetto di studi e indagini anche quest’estate.