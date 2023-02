Al via il ciclo di eventi “La Mater(i)a delle immagini: racconti di una città viva”

È in programma per il 15 febbraio 2023 l’avvio delle attività di “La Mater(i)a delle immagini: racconti di una città viva”, ciclo di eventi aperti al pubblico organizzato dalla Fondazione Zétema con il patrocinio della Città di Matera. Un calendario molto ricco che ha come obiettivo la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e prevede appuntamenti rivolti sia alla comunità sia ai visitatori.

“Dal 15 febbraio al 3 marzo 2023, a Palazzo Pomarici (Recinto Cavone, 5), presso la Scuola Ombre Meridiane, -è specificato in una nota- si svolgerà il ciclo di incontri, a cura di Ivan Moliterni, “Il cinema racconta Matera” dedicato ai registi che hanno scelto la Città dei Sassi come set dove ambientare le proprie opere. L’evento vedrà la partecipazione del prof. Giuseppe Palmieri, membro del Grupo de Investigación Meridies dell’Università di Cordoba. Nello stesso periodo e nelle stesse aule di Palazzo Pomarici, il sabato e la domenica (18, 19, 25 e 26 febbraio 2023) si realizzeranno i laboratori creativi per bambini e ragazzi “La città infinta”, a cura di Mariangela Tantone, durante i quali l’arte e le immagini del nostro patrimonio culturale, ispireranno la creatività e la fantasia del pubblico giovane.

Evento centrale del progetto è la masterclass di fotografia “Guardare il tempo” che, dal 4 al 12 marzo 2023, animerà le aule di Palazzo Pomarici con attività formative e uscite didattiche. La masterclass, a cura del fotografo e docente Alessandro Ghirelli, si focalizzerà sulle tecniche della street photography e della fotografia documentaristica per raccontare, attraverso un progetto fotografico realizzato nei quartieri di Matera nati progressivamente dopo lo sfollamento dei Rioni Sassi, i luoghi della città anche più periferici entrando in contatto con il vissuto della comunità.

Il percorso didattico si concretizzerà nell’allestimento di una mostra diffusa, aperta dal 17 marzo al 30 aprile 2023, presso alcune strutture ricettive del territorio.

L’esposizione permetterà ai cittadini e ai turisti di ammirare gli scatti effettuati nei quartieri materani dai partecipanti alla masterclass e di interagire attivamente per votare la fotografia preferita su una pagina Instagram dedicata. Tutti gli eventi sono a libero accesso e gratuiti, fino a esaurimento posti. Il calendario completo con date, orari e luoghi è consultabile al link: https://www.zetema.org/2023/02/06/la-materia-delle-immagini-racconti-di-una-citta-viva/ e su Matera Welcome, nella sezione Eventi, piattaforma del Comune di Matera che patrocina l’iniziativa.”

