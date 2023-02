Al via i “monologhi del giovedì” presso il Circolo Culturale La Scaletta di Matera

Si alza, domani Giovedì 9 febbraio 2023 con inizio alle ore 19.30, il sipario sulla seconda edizione della rassegna “Ai monologhi del giovedì” organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta e dall’associazione MetaTeatro con il fondatore del Circolo La Scaletta Michele de Ruggieri che presenterà il suo “Girotondo di storie, una performance -si legge in una nota- del tutto particolare in cui il confine tra teatro e vita vissuta diventa sottile come il racconto della realtà. C’è la storia che impariamo sui libri e ci sono poi le piccole grandi storie che hanno riempito la nostra vita e che definiscono i contorni umani di una persona. Michele de Ruggieri racconterà le sue storie, quelle reali, non quelle lette. Il suo racconto partirà dal vissuto della sala che ospiterà i monologhi del giovedì: la sede del Circolo La Scaletta. Donne, uomini, fatti, dibattiti e discussioni che hanno scandito il tempo degli ultimi sessant’anni di vita di Matera e della Basilicata. Temi, ideologie, utopie, illusioni e delusioni la cui eco continua ad essere ascoltata a distanza di decenni. Un mondo da riscoprire attraverso un monologo fatto di cose concrete, di racconti di vita. “E’ il modo migliore – sottolinea il presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi – per alzare il sipario su “Ai Monologhi del Giovedì”. La sede del Circolo diventerà un piccolo e intimo palcoscenico teatrale in cui attori e spettatori condivideranno lo stesso spazio senza barriere né divisioni. Sei appuntamenti a partire dal 9 febbraio al 16 marzo 2023 per riscoprire il senso più autentico della cultura intesa come contaminazione e scambio. Il cartellone della rassegna prevede nelle settimane successive, le esibizioni di Ulderico Pesce, Emilia Fortunato, Emilio Andrisani, Lello Chiacchio e Monica Ambrosecchia.” Ingresso sino ad esaurimento posti entro le ore 19 – Costo del biglietto 4 euro.

