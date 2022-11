Al via i mercoledì di Unitep-cultura con la “Lingua dei Sassi di Matera”

“Tornano i MERCOLEDI di UNITEP-CULTURA, attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo della cultura. Si inizia mercoledì 23 novembre -alle ore 17,00- nel salone della Provincia, quando si parlerà della “LINGUA DEI SASSI DI MATERA”. E’ quanto si annuncia in un comunicato a firma del Presidente Unitep Matera Costantino Dilillo nel quale si legge ancora che: “L’UNITEP, Università della terza età e della educazione permanente, apre la stagione culturale 2022 – 2023 con un incontro aperto alla cittadinanza nella sala consiliare della Provincia di Matera.

Il nuovo Anno Accademico dell’Unitep presenta una corposa offerta formativa. Grazie all’impegno disinteressato di docenti – volontari che Unitep sceglie fra le personalità più preparate della cultura cittadina -, sono in funzione ben 30 corsi didattici che registrano ogni giorno assidua frequenza da parte di soci “storici” e di molti nuovi iscritti.

Fra i numerosi nuovi Corsi, molto seguito è quello del Prof. Emanuele Giordano, glottologo, storico della lingua italiana, specializzato in Dialettologia, intitolato: “il Dialetto: nuovi modelli e il rispetto della tradizione”.

Dall’interesse suscitato da questo corso di studio è nata l’idea di invitare il Prof. Luigi Volpe a presentare il suo interessante

“DIZIONARIO della lingua dei Sassi di Matera”,

pubblicato da Wip Edizioni di Bari con prefazione del Prof. Ferdinando Mirizzi.

Luigi Volpe, letterato, poeta e teologo, autore di numerosi saggi sulle tradizioni popolari, è stato docente nei licei di Matera, e Preside in diversi istituti scolastici di Puglia e Sardegna.

Dialogheranno con l’autore il Prof. Emanuele Giordano per Unitep, e il Prof. Giovanni Caserta, scrittore, storico della cultura letteraria lucana e autore di numerosi testi critici sui massimi esponenti della letteratura italiana.

Alcuni brani dialettali saranno letti dall’attore, autore e regista teatrale Bruno Francione, che conduce presso Unitep il Laboratorio di Teatro.

UNITEP, senza scopo di lucro, promuove attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come obiettivo fondamentale quello di organizzare e gestire attività didattiche, formative, partecipative per l’espressione della personalità, l’inclusione sociale e la crescita culturale della popolazione di ogni età.

Ci si può iscrivere alle iniziative della Unitep presso la sede di Matera in

via Cappelluti 46 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.

Per info: tel. 0835 334 167 Mail: unitep.cultura@gmail.com”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.