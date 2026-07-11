Al via a Matera “Strade Sotterranee – Una rassegna che non si rassegna”, con “Alternative sotterranee”

Prende il via a Matera la rassegna “Strade Sotterranee. Una rassegna che non si rassegna“, nata dall’incontro tra Audaci, Strane Nuvole e TAM, e da un’idea di Enzo Sansone, Giuseppe Lamola e Roberto Ditaranto.

“Quattro incontri, quattro modi per raccontare il fumetto indipendente contemporaneo. -si spiega in una nota- Fumetti autoprodotti, underground, dal taglio sperimentale e al confine tra il linguaggio del fumetto (per come lo immaginiamo di solito) e altre modalità espressive. La rassegna inizierà martedì 14 luglio alle 19:00 presso il Bookshop del TAM – Tower Art Museum in via Ridola 13 a Matera con un incontro dal titolo “Alternative sotterranee: le edizioni antirazziste di Action30 e la sola igiene” di The Washer con Giuseppe Palumbo, Maurizio Camerini, Romeo Gallo e Danilo Barbarinaldi moderato da Giuseppe Lamola. L’evento, dedicato alla produzione indipendente del fumettista materano Giuseppe Palumbo e del collettivo multidisciplinare Action30 che da circa vent’anni indaga le nuove forme di fascismo e razzismo, sarà l’occasione per presentare due delle opere di più recente pubblicazione. “Carlo Levi 1973 – La storia e il corpo. La malattia e la cura”, ultimo graphic essay di Action30, e “Fustino – The Washer”, antologia collettiva edita da Cut-Up Publishing, dedicata al supereroe dell’intima igiene The Washer ideato a fine anni Ottanta da Palumbo e Gallo sulle pagine di Frigidaire.”

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