Al via, a Matera, il Piccolo Festival delle Arti 2025 con Mimmo Sammartino

Al via la quarta edizione del Piccolo Festival delle Arti, la rassegna estiva organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta e curata dallo storico dell’arte, Edoardo Delle Donne. Quattro serate dedicano alla letteratura, all’arte, al teatro e alla musica che accompagneranno le calde serate materane. “Dopo l’inaugurazione della mostra del pittore e incisore materano Pietro Paolo Tarasco “Sogni d’arte”, ancora visitabile fino a domenica nelle stanze del Palazzo Malvinni Malvezzi, -si annuncia in una nota degli organizzatori- si comincia martedì 8 luglio alle ore 19 nella sede del Circolo La Scaletta in Via Sette Dolori , nei Sassi di Matera, con la presentazione del libro del giornalista, scrittore e presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino , “Nostra regina dei burroni e delle mosche” , un’opera che è canto d’amore, di terra e di disobbedienza. È elogio della cura e della compassione. Dell’alleanza gentile tra i viventi. Un inno contro l’insensatezza della guerra. Un innocente al coraggio di chi la rifiuta. Dialogherà con l’autore, Marianna Dimona. Il tema dell’edizione 2025 del Piccolo Festival delle Arti, è “Il sogno nelle arti varie”. Le iniziative si svolgeranno l’8, il 15, il 23 e il 29 luglio, in diversi luoghi della città: il Circolo La Scaletta, l’ex ospedale di San Rocco, il giardino dell’Hotel del Campo.”

Dopo la serata dell’8 luglio, il festival proseguirà il 15 luglio alle ore 21 nel cortile dell’ex Ospedale San Rocco , con ” Il Sogno nell’arte. Morfeo, il dio dei sogni vs Surrealismo: da Giotto a Frida Kahlo” a cura di Edoardo delle Donne e con l’accompagnamento musicale dell’arpista Linda Contini . Il 23 luglio nel Giardino dell’Hotel del Campo alle ore 21 appuntamento con gli attori dell’associazione MetaTeatro che porteranno in scena: “ La magica notte di un sogno d’estate” una pièce scritta e diretta da Carla Latorre liberamente ispirata alla commedia di William Shakespeare, con accompagnamento musicale dell’arpista Linda Contini e del Luneduo. Il Piccolo Festival 2025 si concluderà il 29 luglio alle ore 21 nell’ex ospedale San Rocco, con il concerto “Meldelssohnn in rock” del gruppo musicale Pentasound , composto da studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Pentasuglia” di Matera, e con la supervisione della professoressa Paola Scasciamacchia .” “Il sogno – spiega Edoardo Delle Donne – ha da sempre affascinato l’umanità, rappresentando una finestra sull’inconscio, un terreno fertile per l’immaginazione, e divenendo oggetto di interpretazioni filosofiche, religiose (le antiche civiltà lo consideravano un messaggio divino o un presagio) e scientifiche. Nella dimensione onirica, l’impulso creativo sgorga come il primo moto dell’universo. Aprendo dunque la coscienza a tale impulso, gli artisti di ogni epoca, dando legittimazione al trascendente, hanno affrontato questa dimensione fino a farla diventare opera d’arte. Da Giotto a Frida Kahlo, un viaggio affascinante e suggestivo attraverso i più grandi capolavori dedicati al sogno”. “Il Piccolo Festival delle Arti – sottolinea il Presidente del Circolo la Scaletta, Francesco Paolo Di Pede – è diventato un appuntamento stabile nel calendario di eventi dell’estate materana. Quest’anno abbiamo dato spazio alla declinazione del sogno nelle diverse forme d’arte e abbiamo pensato di rendere itinerante nella città lo degli eventi. Resta ferma la volontà con queste iniziative di valorizzare e dare visibilità ad artisti, scrittori, attori, registi e musicisti lucani convinti che la cultura sia produzione e scambio, non semplice consumo. È il nostro piccolo contributo per la crescita della città e del suo territorio”. Il Piccolo Festival delle Arti è organizzato dal Circolo Culturale La Scaletta, con il sostegno di Bawer, la sponsorizzazione tecnica di Unipol, la collaborazione di: Musei Nazionali di Matera, associazione MetaTeatro, Uilt Basilicata, Hotel del Campo, Istituto istruzione superiore “GB Pentasuglia”, Volontari Open Culture 2019, ed il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Matera.”