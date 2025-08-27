Al via 1° settembre a Matera la 31ma edizione del Premio Energheia

“Con il 2025 sono trentuno gli anni di attività del Premio Energheia, che anche in questa nuova edizione, da lunedì 1° a sabato 13 settembre, propone mostre, dibattiti, corsi di scrittura e seminari, con i prestigiosi patrocini delle Ambasciate di Germania, Grecia, Slovenia e Spagna in Italia, dell’Università La Sorbona di Parigi, dell’Institut Français, del Forum Austriaco della Cultura, dell’UNIBAS. e il sostegno del Comune di Matera.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica come “Grande attenzione quest’anno viene data ai laboratori di scrittura, sia in italiano che in lingua inglese, gratuiti e aperti ai giovani under 35 anni: dall’1° al 6 settembre i PerCorsi di Energheia, in lingua italiana, saranno tenuti da Marco Beltrame, Maurizio Bettelli, Marco Cassini, Tiziana D’ Oppido, Fabio Ilacqua, Marcello Introna, Mariano Lamberti, Massimiliano Palmese; dall’8 al 13 settembre l’International Writing Course è un laboratorio in lingua inglese tenuto dagli scrittori Ruben Abella, Nuria de Cos, Miguel Angel Garrido, Ulf Peter Hallberg, Roberto Riviello. Diversi i temi che saranno affrontati nei due corsi di scrittura, dalla poesia al documentario, per poi passare al racconto con le sue diverse varianti, fino alla scrittura per il cinema e ai testi musicali, con una particolare incursione sul rapporto tra Intelligenza artificale e scrittura. Accanto ai laboratori Il Premio Energheia propone incontri con scrittori, giornalisti, autori di fumetti, che approfondiranno tematiche di stretta attualità. Gli appuntamenti avranno svolgimento in librerie e contesti all’aperto, ma anche all’Archivio di Stato e alla Terrazza del Museo di Palazzo Lanfranchi. Sul tema dei diritti, l’associazione ha proseguito il progetto Cittadini del Mare che anche quest’anno vedrà la realizzazione di un seminario di due giorni, dedicato al tema dei Diritti Umani per quanti attraversano il mare. Giorni rivolti ai giovani under 35, in cui si prevedono dibattiti sul tema, che avrà il suo clou il venerdì 12 con la stesura di un Manifesto, la cui redazione ha coinvolto personalità del mondo culturale e giuridico internazionale. Serata che vedrà la presenza del giovane compositore Miguel Angel T. Barrios che presenterà la sua chitarra realizzata utilizzando il legno delle barche dei migranti che giungono a Lampedusa. Infine le serate del Premio avranno una loro degna conclusione sulla Terrazza del Palazzo Lanfranchi, il sabato 13 settembre alla presenza dei vincitori del Premio Energheia italiani e stranieri, dai diversi Paesi coinvolti nell’iniziativa, (Austria, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo, Slovenia, Spagna), che vedrà l’intervento dell’Attaché Culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia: S.E. Carlos Tercero e con una giuria composta da Raphael Ebgi, filosofo; Fabrizio Minnella, esperto di comunicazione e Gianluigi Trevisi, direttore artistico Time Zones, Bari.”

