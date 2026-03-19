Al Teatro Stabile di Potenza, in scena “Il prato è stato falciato”, monologo di Ilaria Caffio

Mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 21:00 presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza andrà in scena la prima dello spettacolo dal titolo Il prato è stato falciato scritto e interpretato da Ilaria Caffio, autrice e poetessa nata a Taranto e romana di adozione che, in questa occasione, firma anche la regia teatrale dello spettacolo insieme al regista lucano Nicola Ragone. “Ho voluto raccontare come euforia e sofferenza possano coesistere nello stesso istante, e come una figlia, per proteggere la propria madre, si renda infallibile davanti al dolore. Ciò che resta, alla fine di questa storia, sono i sorrisi. I sorrisi di mia madre, eterni, grandi, sinceri, mai più corrotti.” dichiara Ilaria Caffio. “Il testo -si legge in una nota- carico di significato, potente nelle parole ma allo stesso tempo dal carattere introspettivo, ci accompagna nella vita della protagonista: una donna nel fiore dei suoi anni che, in scena, ripercorre le tappe della propria infanzia e il desiderio mai sopito di conoscere il padre assente.

Ma il sogno di quell’incontro si spezza improvvisamente trasformandosi in un’esperienza oscura e incomprensibile. Il pubblico da mero ascoltatore si trasformerà in interlocutore silente che, abbandonandosi alle riflessioni della protagonista, tra le ferite e le carezze della memoria, rivivrà il proprio passato per dare vita a un momento di intimità condivisa, di connessione profonda, un abbraccio collettivo. Lo spettacolo si colloca all’interno del progetto I Love The Bronx giunto alla V edizione ed è prodotto da Fargo produzioni in collaborazione con Onirica s.r.l e Blumagma factory con il supporto della Regione Basilicata, del Comune di Potenza e di Storie Parallele film festival. Dopo l’anteprima potentina, andrà in scena a Roma nei giorni 13 e 14 aprile 2026 presso il teatro Cometa Off.” Prenotazioni attive, tutte le info qui:

• 25 marzo 2026 – ore 21:00, Teatro Francesco Stabile, Potenza

Ingresso gratuito con prenotazione (per prenotare inviare una email a produzioni.fargo@gmail.com specificando il numero di posti e nome e cognome dei prenotati).

• 13 e 14 aprile 2026 – ore 21:00, Teatro Cometa Off, Roma

(prenotazioni attive al numero 0657284637 oppure scrivere cometa.off@cometa.org indicando il nome e cognome, il titolo dello spettacolo e la data. Biglietto per Roma :12€).

Il prato è stato falciato: Durata: 45 minuti – Scritto e interpretato da Ilaria Caffio – Regia di Ilaria Caffio e Nicola Ragone – Prodotto da Fargo produzioni.

Nota biografica di Ilaria Caffio: è nata a Taranto e risiede a Roma.

Le sue opere sono tradotte in paesi del Sud America, negli Stati Uniti, in Australia e in Medio Oriente. Ha partecipato con racconti e poesie ad antologie e festival letterari ed è autrice del romanzo Bara di seta, pubblicato da Solferino nel 2024.

Nota biografica di Nicola Ragone: è uno sceneggiatore, regista teatrale, cinematografico e di opere liriche. Realizza cortometraggi e documentari, tra cui Sonderkommando, selezionato in 120 festival internazionali e vincitore di 50 riconoscimenti, tra cui il Nastro d’argento 2015 come Miglior cortometraggio. Ha collaborato come assistente alla regia con Ettore Scola nel suo film Che strano chiamarsi Federico e nelle sue produzioni nel teatro lirico La Bohème e Così fan tutte. Autore, con Damiano Bruè e Daniele Ciprì del testo Wonderland, spettacolo con la regia di Daniele Ciprì, interpretato e musicato dal pianista Stefano Bollani, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano. Realizza il videoclip Vivo di e con Josafat Vagni, musica di SALMO. Ha collaborato con il musicista Carmine Iuvone e il cantautore Francesco Motta per la sonorizzazione dal titolo M.E.N.T.E e con il polistrumentista Rodrigo D’Erasmo per il progetto live di musica e immagini dal titolo EXODUS.Attualmente è impegnato nella preparazione del suo lungometraggio Nessuno ci vede, nella regia del documentario Materna e nello sviluppo del progetto di SERIE-DOC dal titolo Micronazioni.”