Al Teatro Mercadante Matthew Lee il re del rock and roll

Se la stampa anglosassone lo ha definito ” The Genius(il genio) del rock and roll” e allora il concerto ”L’importante nella vita è avere un piano” del pianista Matthew Lee, sabato 13 dicembre, è da non perdere. Nella scaletta i brani celebri della edizione ”Christmas” con brani celebri del repertorio natalizio e poi quelli di una musica che continua a far ballare ricordano Elvis ” the Pelvis” Presley, Little Richard,Jerry Lee Lewis senza dimenticare quanti in Italia lo hanno introdotto: da Adriano Celentano a Little Tony a Bobby Solo. Basta un piano per ricordarli tutti….



13 Dicembre 2025 Ore: 21:00

Matthew Lee in

“L’IMPORTANTE NELLA VITA È AVERE UN PIANO”

Christmas Edition

Produzione PB produzioni



dal sito web del Teatro Mercadante

Matthew Lee anche quest’anno presenta il suo speciale regalo di Natale, ormai diventato una tradizione. Saranno infatti i grandi classici natalizi, da “Santa Claus is coming to town” a “Santa Baby”, da “Jingle Bells” a “Rocking around the Christmas Tree”, da “Let it Snow” a “‘Il be home for Xmas”, che arricchiranno la speciale versione natalizia del suo show “L’importante, nella vita, è avere un Piano”.

L’importante, nella vita, è avere un piano! Ma a volte il piano A non basta, e servono delle alternative. Chi meglio di Matthew Lee, eclettico e straordinario pianista pesarese definito dalla stampa anglosassone “The Genius of Rock ‘n’ Roll”, per affrontare la questione? Al centro della scena Matthew Lee con il suo pianoforte, e la musica che tutti amiamo, dalle radici del rock’n’roll ai giorni nostri, con la concessione di qualche “licenza musicale”, per dimostrare come anche alla base di canzoni storiche della musica italiana ci siano, in fondo, il blues ed il R’n’R. Un fiume di note coinvolgenti, uno storytelling appassionante, per guidare gli spettatori alla scoperta della musica che ci fa cantare e ballare da oltre 60 anni, attraverso i brani di Elvis, Little Richard, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, con naturalmente i successi di Matthew Lee e gli omaggi a Bennato, Modugno, Concato e tanti altri. Uno spettacolo per tutti, fatto di ritmo, passione e stile, con protagonista Matthew Lee, le sue storie ed il suo pianoforte.

Lo spettacolo è presentato da Equipe Eventi di Fanzia Verlicchi