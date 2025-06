Al Teatro Mercadante la stagione dell’Immaginare e del Possiamo

Un anglicismo di moda “Imagine, we can’’ che tradotto in maniera letterale fa “Immaginare, possiamo’’ o Possiamo immaginare che la stagione, il che è vero a giudicare da temi, generi e artisti, sarà un successo. Con cinque sezioni, 23 spettacoli che segneranno il cartellone del Teatro Mercadante di Altamura. C’è davvero l’imbarazzo della scelta e con un invito a prenotarsi e a sottoscrivere gli abbonamenti.



COMUNICATO STAMPA

TEATRO MERCADANTE: PRESENTATA LA STAGIONE 2025/2026

“IMAGINE, WE CAN!” è il titolo della nuova stagione, che porterà ad Altamura 23 spettacoli suddivisi in 5 rassegne.

Presentata ieri al pubblico e alla stampa dal direttore artistico Silvano Picerno.

Con il titolo evocativo “Imagine, we can!”, il Teatro Mercadante di Altamura ha presentato ieri la sua undicesima stagione teatrale, in programma da ottobre 2025 ad aprile 2026. Un cartellone ricco, variegato e trasversale, che accoglie linguaggi e sensibilità differenti: dalla prosa al cabaret, dalla musica colta al teatro musicale, passando per il rock e il jazz.

Sono 23 gli spettacoli previsti, articolati in cinque rassegne, di cui quattro dirette da Silvano Picerno:

• “Mettiamoci in… prosa”

• “Comi-città”

• “Music All”

• “Rock & Jazz”

• A cui si aggiunge la Stagione Concertistica, firmata dal M° Leonardo Colafelice, che curerà anche il 5° Festival dell’Alta Murgia.

Il direttore artistico Silvano Picerno ha dichiarato:

«Il teatro è il luogo per eccellenza dove si continua a immaginare. È la casa dell’immaginazione, del confronto e della condivisione. E se 544 abbonati hanno rinnovato il loro posto ‘a scatola chiusa’, prima ancora di conoscere il programma, è perché credono nel valore del percorso che da anni costruiamo insieme a loro».

Il Maestro Leonardo Colafelice, a sua volta, ha commentato:

«Una stagione ricca di eventi, con artisti internazionali e grandi nomi del panorama classico, jazz e pop. Un percorso musicale che abbraccia diversi linguaggi, con l’obiettivo di unire qualità artistica, coinvolgimento emotivo e apertura verso un pubblico sempre più ampio, in un teatro che si conferma spazio di incontro, condivisione e crescita culturale.»

Tra i grandi nomi in arrivo sul palco del Mercadante: Biagio Izzo, Stefano Massini, Giuseppe Zeno, Pamela Villoresi, Gemelli di Guidonia, Luca Bizzarri, Gioele Dix, Giovanni Vernia, Herbert Ballerina, e ancora musicisti del calibro di Sergio Cammariere, Richard Galliano, Danilo Rea, Peppe Servillo, Omar Sosa, Marialy Pacheco, Pastor Ron, Banco del Mutuo Soccorso, Of New Trolls, solo per citarne alcuni.

Due gli appuntamenti natalizi di spicco: il grande show gospel di Pastor Ron e il pianoforte acrobatico di Matthew Lee, in una versione Christmas Edition.

Non mancheranno incursioni internazionali, classici della drammaturgia come Gin Game, Pazza, e spettacoli crossover come Historia, lo show di tango con Samuel Peron e Veera Kinnunen, noti al pubblico di Ballando con le stelle.

A completare il panorama, la 22ª edizione del Festival nazionale di teatro comico “Bombetta d’Oro” (con 7 spettacoli e Sergio Assisi ospite d’onore).

È già attiva la campagna abbonamenti per tutti gli spettatori interessati, presso il botteghino del teatro e online.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale: www.teatromercadante.com



TEATRO MERCADANTE DI ALTAMURA

“IMAGINE, WE CAN!”

Stagione teatrale 2025/2026

RASSEGNA “METTIAMOCI IN… PROSA”

Direzione artistica: Silvano Picerno

Sabato 22 ore 21,00 e Domenica 23 ore 17,30 – Novembre 2025

Giuseppe Zeno, Euridice Axen in

“TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO”

di Lina Wertmüller

e con Barbara Alesse -Alfredo Angelici -Francesco Cordella

Regia di Marcello Cotugno

Produzione Best Live

Sabato 3 ore 21,00 e Domenica 4 ore 17,30 – Gennaio 2026

Giuseppe Pambieri, Pamela Villoresi in

“GIN GAME”

di Donald L. Coburn

Regia di Gianpiero Francese

Produzione Operaprima

Sabato 31 ore 21,00 Gennaio 2026 e Domenica 1 ore 17,30 Febbraio 2026

Paolo Caiazzo, Antonello Costa in

“UN PONTE PER 2”

di Paolo Caiazzo e Antonello Costa

e con 2 attori da definire

Regia di Paolo Caiazzo

Produzione Gruppo Le Muse

Venerdì 06*, Sabato 07 ore 21,00 e Domenica 08 ore 17,30 – Febbraio 2026

Biagio Izzo in

“L’ARTE DELLA TRUFFA”

di Augusto e Toni Fornari, A. Maia e V. Sinopoli

e con Carla Ferraro, Roberto Giordano, Arduino Speranza, Ciro Pauciullo e Adele Vitale

Regia di Augusto Fornari

Produzione AG Spettacoli, Tradizione e turismo

*replica fuori abbonamento

Sabato 7 ore 21,00 e Domenica 8 ore 17,30 – Marzo 2026

Vanessa Gravina, Nicola Rignanese in

“PAZZA”

Di Tom Topor

e con Fabrizio Coniglio, Davide Lorino, Paola Sambo e Maurizio Zacchigna

Regia di Fabrizio Coniglio

Produzione La contrada Teatro stabile di Trieste

Sabato 18 ore 21,00 e Domenica 19 ore 17,30 – Aprile 2026

Stefano Massini in

“ALFABETO DELLE EMOZIONI”

di Stefano Massini

Produzione Savà Produzioni Creative



RASSEGNA “COMI-CITTÀ”

Direzione artistica: Silvano Picerno

Sabato 6 Dicembre 2025 – ore 21,00

Vincenzo Comunale in

“ANT3PRIMA”

di Vincenzo Comunale

Produzione Graf

Sabato 20 Dicembre 2025 – ore 21,00

Luca Bizzarri in

“NON HANNO UN AMICO DUBBIO”

di Luca Bizzarri, Ugo Ripamonti

Produzione ITC2000

Domenica 25 Gennaio 2026 – ore 18,30

Herbert Ballerina in

“COME UNA CATAPULTA”

di Herbert Ballerina, Riccardo Cassini

Regia Paolo Ruffini

Produzione Vera Produzione

Sabato 14 Marzo 2026 – ore 21,00

Giovanni Vernia in

“CAPAFRESCA”

di Giovanni Vernia

Regia Giampiero Solari e Paola Grassi

Produzione Top Agency, Ventidieci

RASSEGNA “MUSIC ALL”

Direzione artistica: Silvano Picerno

Domenica 16 Novembre 2025 – ore 18,30

Samuel Peron, Veera Kinnunen in

“HISTORIA”

Una storia di migrazione e amorə

di Daniele Bocchini

e con Stefania Caracciolo voce, Daniele Bocchini trombone, Marco Postacchini sax – flauto, Enzo Proietti pianoforte – fisarmonica, Graziano Brufani contrabbasso, Leonardo Ramadori percussioni

Regia di Alberto Di Risio

Produzione TGC EVENTI

Sabato 13 Dicembre 2025 – ore 21,00

Matthew Lee in

“L’IMPORTANTE NELLA VITA È AVERE UN PIANO”

Christmas Edition

Produzione PBproduzioni

Sabato 28 Febbraio 2026 – ore 21,00

Gemelli di Guidonia in

“INTELLIGENZA MUSICALE 2.0”

di Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, Massimiliano Papaleo

regia Massimiliano Papaleo

Produzione Lorenzo Paolucci Agency

Sabato 21 Marzo 2026 – ore 21,00

Gioele Dix in

“PER FORTUNA CHE C’È IL GABER”

di Gioele Dix

e con Silvano Belfiore Pianoforte, Savino Cesario Chitarra

Regia Gioele Dix

Produzione Centro Teatrale Bresciano

ROCK & JAZZ

Direzione artistica: Silvano Picerno

Sabato 4 ottobre 2025 – ore 21,00

Danilo Rea, Peppe Servillo

“NAPOLI E JAZZ”

Produzione Mercurio management, Bellosguardo

Sabato 11 ottobre 2025 – ore 21,00

Gegè Telesforo

“BIG MAMA LEGACY”

e con Matteo Cutello trumpet, Giovanni Cutello sax alto, Christian Mascetta guitars, Vittorio Solimene organ & keys, Michele Santoleri drums

Produzione Groove Master Edition

Sabato 25 ottobre ore 21,00

Banco del Mutuo Soccorso

“STORIE INVISIBILI TOUR 2025”

Vittorio Nocenzi Organo – sintetizzatori – pianoforte, Michelangelo Nocenzi Pianoforte – tastiere, Filippo Marcheggiani Chitarra elettrica, Marco Capozi Basso elettrico, Andrea Bruni Batteria, Tony D’Alessio Voce solista

Produzione JM Production, CE agency

Venerdi 8 novembre ore 21,00

of New Trolls

“OF NEW TROLLS IN CONCERTO”

Gianni Belleno, Claudio Cinquegrana, Stefano Genti, Nando Corradini, Nico Di Palo

Produzione Gelindo Di Luca Management

STAGIONE CONCERTISTICA

Direzione artistica: Leonardo Colafelice

Domenica 12 ottobre 2025 – ore 19,30

Marco Pierobon

“GOLDEN TRUMPET”

Musiche di Morricone, Neruda, Gershwin, Bernstein

Orchestra di Puglia e Basilicata

Domenica 26 ottobre 2025 – ore 19,30

Richard Galliano

“SYMPHONIC BANDONEON”

Musiche di Farrés, Gotan Project, Gardel, Albéniz, Galliano, Piazzolla, Vaccaro

Orchestra della Magna Grecia

Domenica 9 novembre 2025 – ore 19,30

Orchestra Filarmonica Pugliese

“ECHI D’EUROPA”

Musiche di Beethoven, Verdi, Rimskij-Korsakov

Garrett Keast, direttore – Leonardo Colafelice, pianoforte

Produzione Amici del Teatro Mercadante

Domenica 30 novembre 2025 – ore 19,30

Sergio Cammariere

“SERGIO CAMMARIERE PIANO SOLO E VOCE”

Ospiti speciali Giovanna Famulari e Daniele Tittarelli

Musiche di Sergio Cammariere

e con Giovanna Famulari violoncello, Daniele Tittarelli sax soprano

Produzione Mercurio Management

Domenica 7 dicembre 2025 – ore 19,30

Omar Sosa – Marialy Pacheco

“MANOS”

Musiche di Omar Sosa, Marialy Pacheco

Domenica 21 dicembre 2025 – ore 19,30

Pastor Ron

“GOSPEL SHOW”

Musiche di Cohen, Cleveland, Campbell, Lennon, Hawkins