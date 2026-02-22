Al TAM di Matera si presenta “Lucania visiva. Scritti tra storia, arte e comunicazione” di Palmarosa Fuccella

Un’esplorazione profonda, che parte dalle radici del territorio per aprirsi a suggestioni universali. È questo il cuore di “Lucania visiva. Scritti tra storia, arte e comunicazione“, il volume di Palmarosa Fuccella (edito da Calice Editori) che verrà presentato lunedì 23 febbraio presso il Bookshop del TAM Tower Art Museum di Matera, in via Ridola 13. L’opera non è solo una raccolta di saggi (di figure storiche e artistiche: da Michele Tedesco a Giustino Fortunato, passando per giganti della letteratura e della grafica come Leonardo Sinisgalli, Rocco Scotellaro e Mimmo Castellano, fino alle sensibilità di Maria Padula e Francesco Ranaldi), ma -come sottolineato dalla stessa autrice- un vero e proprio “atto di fedeltà alla terra d’origine” che offre al lettore uno sguardo inedito su tematiche spesso inesplorate e un’analisi di figure centrali della cultura lucana e nazionale. Con l’autrice dialogheranno Franco Vitelli, autore della prefazione del volume e Giulia Dell’Aquila, docente presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. L’evento, organizzato in collaborazione con il TAM, si propone come un momento di riflessione su come la Lucania sia stata raccontata e “vista” nel tempo, intrecciando discipline diverse come l’arte figurativa e la comunicazione moderna. Un invito a riscoprire il “mondo grande e complesso” di una regione che continua a offrire spunti di riflessione inaspettati. L’ingresso alla presentazione è libero.

