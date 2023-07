Al Sonic park si parte da Mika e con il Jfest…

Meno di 10 giorni all’esordio, con Mika, del Sonic Park Matera 2023 alla Cava del Sole con una serie di concerti e di nomi da tutto esaurito, come riporta l’esauriente comunicato dell’ufficio stampa, che sintetizza nomi,date da tutto esaurito, destinati a restare nella memoria dei fans e in un luogo dall’atmosfera unica. Ma c’è un aspetto legato alla sostenibilità, alla cultura del territorio della manifestazione che ci piace rimarcare aldilà degli eventi musicali. Uno su tutti… “In occasione della seconda edizione del JFest, il Festival dei Giovani, Sonic Park Matera supporta -riporta la nota- un contest che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e la classe terza di primo grado in Basilicata impegnati nella realizzazione di un videoclip sul tema della sostenibilità ambientale, uno dei principi dell’agenda 2030. Ai migliori 15 la possibilità di assistere ai concerti Lazza, Tananai e Sferaebbasta’’. Ragazzi. Sonic park è anche questo…Fatevi avanti.



DAL 15 al 30 luglio

alla Cava del Sole David Sassoli

Manca davvero poco alla seconda edizione di Sonic Park Matera, il grande festival negli spazi della Cava del Sole “David Sassoli” situata lungo l’antica Via Appia e dove fino agli anni Cinquanta si estraeva il tufo.

Con il sostegno del Comune di Matera e il patrocinio della Provincia di Matera insieme alla Regione Basilicata gli organizzatori di AC Phoenix e Fondazione Reverse portano a Matera il progetto di far leva sulla cultura, sui grandi eventi musicali e sullo spettacolo dal vivo per valorizzare luoghi straordinari patrimonio Unesco dell’Umanità, con consistenti ricadute di visibilità e turismo innovativo sul territorio come avviene per la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) sede di Sonic Park Stupinigi ormai alla quinta edizione.

L’imponente cava monumentale – con la prima edizione del 2022 e le oltre trentamila presenze – è diventata uno degli approdi preferiti nel sud Italia per le tournée più importanti: un grande successo a livello nazionale che la seconda edizione del festival si prepara a doppiare con l’arrivo nella Città dei Sassi anche di grandi star internazionali.

Anche in questa edizione alla Cava del Sole si potranno vivere due intense settimane in un vero e proprio villaggio della musica dove accedere dalle ore 18 e trovare servizi di food&beverage in collaborazione con i prodotti del territorio, in un’atmosfera da grande festival internazionale che si mescola a quella delle antiche tradizioni materane. Un luogo dove la grande musica si accompagna alla cultura ma anche al rispetto dell’ambiente, con comportamenti sostenibili e una mission plastic free.

Sono otto i grandi concerti della seconda edizione di Sonic Park Matera per una imperdibile seconda metà di luglio.

posto unico in piedi 48€ + dp | pit 68€ + dp

MIKA

Dopo il successo del magico concerto realizzato lo scorso settembre all’Arena di Verona, MIKA tornerà live in Italia e sarà a Matera per inaugurare la seconda edizione di Sonic Park Matera e per l’unico appuntamento nel sud Italia.

L’incredibile energia di uno dei più eclettici performer del panorama internazionale porterà sul palco della Cava del Sole “David Sassoli” non solo un concerto, ma un vero e proprio spettacolo con sorprese e emozioni.

posto unico in piedi 60€ + dp | posto in piedi early entry 80€ + dp

PLACEBO

special guest PLANET FUNK

La cult band britannica dei PLACEBO arriva nella città dei Sassi per una delle cinque date che vedrà il loro grande ritorno in Italia, valorizzando con la loro presenza la vocazione di Matera a ospitare straordinari eventi musicali. La band guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal ha rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile e quello di Matera promette di essere una occasione straordinaria di ritrovare la band dal vivo. Conosciuti per aver portato sul palco una coesione di generi diversi, negli anni i PLACEBO grazie alle loro immense competenze da scrittori/produttori, hanno soddisfatto sempre di più la loro fame di espressione, portando avanti tematiche sociali di spessore con uno stile musicale molto variegato, che spazia dal britpop, al post-grunge, al neo-glam, al punk rock fino ad arrivare a diverse sperimentazioni elettroniche. Il gruppo ha venduto nell’arco della sua carriera oltre 14 milioni di dischi e milioni di stream su Spotify.

Il concerto materano sarà arricchito dalla presenza di straordinari special guest: i PLANET FUNK, collettivo composto da Marco Baroni, Alex Neri, Domenico Canu e Alex Ulhmann, dal 2019 direttore musicale di The Voice of Italy e dalle influenze napoletane, toscane, liguri ed internazionali, a fare da lussuosissimo opening per il concerto materano dei Placebo. Con il nuovissimo brano “The World’s End”, a vent’anni dal loro primo celebre successo “Non Zero Sumness” si apprestano a presentare un nuovo album di inediti, il primo dopo la scomparsa di Sergio Della Monica storico fondatore della band.

Il festival prosegue con una doppietta dedicata ai suoni più attuali quella che vede protagonista LAZZA, che porterà la sua musica a Sonic Park Matera martedì 18 luglio, per celebrare non solo il successo della canzone sanremese Cenere, ma soprattutto quello di Sirio il disco che ha eguagliato il primato di permanenza al n.1 delle classifiche di Vasco Rossi del 2011. Due giorni dopo, giovedì 20 luglio, SFERAEBBASTA, il trapking di Cinisello Balsamo arriva a Matera con un concerto di cui si è già annunciato il sold out! Il terzo progetto internazionale di Sonic Park Matera è NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS. Non mancherà di conquistare proprio tutti con la sua inesauribile energia il grande GIANNI MORANDI che insieme a una superband di 13 elementi arriva a sul palco di Sonic Park Matera martedì 25 luglio. Venerdì 28 luglio, Alberto Cotta Ramusino, in arte TANANAI. Chiude la seconda edizione di Sonic Park Matera una vera e propria festa delle musica, l’occasione per cantare e ritrovarsi sotto il palco con le indimenticabili canzoni degli ARTICOLO 31 domenica 30 luglio.



Sonic Park Matera è un progetto sostenuto dalla Città di Matera e il patrocinio della Provincia di Matera e della Regione Basilicata, prodotto da AC Phoenix e Fondazione Reverse in collaborazione con i partner territoriali Matera Welcome e Cava del Sole David Sassoli.

Non solo: nell’ottica della valorizzazione del territorio e dello scambio fra audience diverse, il pubblico del festival avrà la straordinaria occasione di poter visitare il Museo Nazionale di Matera con un ingresso ridotto.

I partner tecnici sono BCC Basilicata, UNA Hotels Hotel MH Matera, Calia Italia, Villa Schiuma, PSB Boutique Matera. I lavoratori del festival inquadrati grazie alla collaborazione con Lavoro Più, il mobility partner è Ultramotor. Primosole anche in questa edizione porta le eccellenze dell’orto lucano nel villaggio di Sonic Park Matera insieme a Derado, mentre Beck’s si conferma birra ufficiale.

A supporto della comunicazione e valorizzazione del festival Noir Studio, la unit creativa di Fondazione Reverse.

Il festival sceglie in ogni edizione di accompagnare un grande progetto di solidarietà: in questa edizione ha scelto di accompagnare, regalando alcuni biglietti, il percorso dell’Associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori del seno.

In occasione della seconda edizione del JFest, il Festival dei Giovani, Sonic Park Matera supporta un contest che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e la classe terza di primo grado in Basilicata impegnati nella realizzazione di un videoclip sul tema della sostenibilità ambientale, uno dei principi dell’agenda 2030. Ai migliori 15 la possibilità di assistere ai concerti Lazza, Tananai e Steraebbasta.

Accanto ai più noti vettori per la biglietteria i fan possono da quest’anno rivendere i propri biglietti su Ticketswap e anche nel 2023 RDS 100% Grandi Successi ritorna come official radio del festival e TRM Network è media partner.

Il programma di Sonic Park Matera

MIKA (15 luglio), PLACEBO + special guest PLANET FUNK (16 luglio), LAZZA (18 luglio), SFERA EBBASTA (20 luglio), NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS (23 luglio), GIANNI MORANDI (25 luglio), TANANAI (28 luglio), ARTICOLO 31 + WLADY (30 luglio)

