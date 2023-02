Al Rossetta jazz club Guidi e Di Nunzio per la grande tradizione jazz

Metti la tastiera di un piano, quello di Giovanni Guidi, il becco e le chiavi di un sassofono di Luigi Di Nunzio e udirete le note che si cercano, si fondono per un concerto, in Quartetto, atteso al Rosetta Jazz club di Matera. Guidi e Di nunzio sono due pezzi da 90 del firmamento jazz e ci stanno bene a Matera che il 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino, è stata raggiunta da frammenti ‘’caldi’’ di meteoriti. Uno spunto creativo… per Giuseppe Venezia, animatore del club materano attivo al rione Piccianello, e per il quartetto, nella Città dei Sassi come lo sciame sonoro delle Comete. L’appuntamento è sul grande Carro dell’Orsa del Rosetta, sabato 25 febbraio, alle 21.00 per una meteorsession d’autore…



COMUNICATO STAMPA – Giovanni Guidi e Luigi Di Nunzio Quartet al Rosetta Jazz Club

Febbraio volge al termine sulle note del jazz con l’ultimo concerto del mese al Rosetta Jazz Club, che sabato 25 alle ore 21 ospiterà sul proprio palco il Luigi Di Nunzio e Giovanni Guidi Quartet. Un progetto nato a Napoli, durante il periodo che Giovanni Guidi vi ha trascorso per la realizzazione del progetto su Pier Paolo Pasolini presentato in occasione di Piano City Napoli 2022. Con Giovanni Guidi, grande improvvisatore dall’intensa espressività sostenuta da una grande tecnica, in intesa con il sassofonista Luigi Di Nunzio, dedito anch’egli all’esplorazione dei territori dell’improvvisazione, ci sono Umberto Lepore al contrabbasso e Marco Castaldo alla batteria, con Di Nunzio già da qualche anno.

«Non sono mai stato a Matera in vita mia. Per questo sono emozionatissimo. Così come sono entusiasta di poter suonare con questo fantastico gruppo di grandissimi musicisti ed amici. Sarà una serata emozionante», ha dichiarato Guidi.

È stato un mese intenso per il Rosetta Jazz Club, che traccia un bilancio positivo: «Febbraio è stato un mese che ci ha dato tante soddisfazioni, soprattutto in termini di presenze e di entusiasmo da parte dei nostri associati. Abbiamo proposto 3 concerti (oltre alle jam del lunedì) che hanno attraversato gran parte della cultura jazz, dai primi del ‘900 fino ai giorni nostri – dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Club – . Credo che sia importante presentare varietà di linguaggi e soprattutto offrire sapori, profumi e colori sempre diversi ad un pubblico attento e competente come quello del Rosetta Jazz Club. Il mese di marzo non sarà da meno».

Ultimo appuntamento del mese, domenica 26 con il Saggio della classe di Canto Moderno a cura della Maestra Terry Digennaro. Poi, senza dimenticare le Jam Session del lunedì (occasione imperdibile per studenti e appassionati di jazz e unica nel suo genere nella città di Matera), da segnare in agenda gli appuntamenti di marzo: «Apriamo con un gruppo internazionale formato da due assi del Jazz Israeliano (trapiantati a New York City da circa vent’anni) – ricorda ancora Venezia – , per poi passare al “freschissimo” Duni Jazz Choir diretto da Mario Rosini. La terza serata è nelle mani del grande sassofonista Roberto Ottaviano, che si è appena aggiudicato il premio Top Jazz 2022 come miglior jazzista italiano. Chiuderemo in bellezza con il quartetto del grandissimo trombettista e cantante americano Benny Benack III. Insomma – conclude – anche a marzo ne ascolteremo delle belle».

Gli eventi del Rosetta Jazz Club sono patrocinati dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15 per l’intero, €10 il ridotto (dedicato agli studenti del conservatorio “E.R. Duni” di Matera). È consigliata la prenotazione.

• Giovanni Guidi

Nasce a Foligno nel 1985 e inizia a suonare giovanissimo insieme a Enrico Rava, che era rimasto colpito dall’intensità dell’esecuzione del giovane pianista durante i corsi estivi di Siena Jazz. Rava lo invita presto nel suo gruppo Under 21. Già a 17 anni, Guidi suona con Rava negli album “Tribe” e “Rava On The Dance Floor” pubblicati dall’etichetta ECM. Il primo album come band leader arriva a soli 21 anni, con la Venus: è “Tomorrow Never Knows”, cui faranno seguito acclamate registrazioni per l’etichetta Cam Jazz. Nel 2010 pubblica la sua proposta di debutto per big-band, “The Unknown Rebel Band”, modellata sulle influenze della Liberation Music Orchestra di Charlie Haden, della band Freedom Now Suite di Max Roach e della Carla Bley Big Band. La sua prima registrazione a New York per l’etichetta Cam Jazz,”We Don’t Live Here Anymore”, arriva nel 2011. Con lui, Gianluca Petrella, Gerald Cleaver, Thomas Morgan e Michael Blake. Nel 2013 Guidi firma con la famosa etichetta discografica ECM.: il suo debutto per loro è un trio insieme a Thomas Morgan e João Lobo e l’album è “City of Broken Dreams”. Successivamente pubblica altri 3 album come leader prodotti da Manfred Eicher: “Avec Les Temps” (2019) con Morgan e Lobo; “Ida Lupino” (2016) con Petrella, Sclavis, Cleaver; “This is the Day” (2015) con Morgan e Lobo.

L’ultimo album di Guidi è un omaggio al sassofonista argentino Gato Barbieri, Ojos de Gato, pubblicato nel 2021 per Cam Jazz. Insieme a Guidi, Gianluca Petrella, James Brandon Lewis, Chat Taylor, Brandon Lopez e Francisco Mela.

Diversi i premi vinti, tra cui “Top Jazz” della rivista Musica Jazz. Ha suonato sui palchi dei più importanti Festival jazz Internazionali.

• Luigi Di Nunzio

Classe 1991, per Di Nunzio il jazz è una questione di famiglia: inizia infatti a suonare il sax alto in tenera età sotto la guida del padre sassofonista Pasquale. All’età di 11 anni entra nel conservatorio di Napoli S. Pietro a Majella e si diploma in sassofono classico con il maestro Andrea Pace nel 2010 con il massimo dei voti. Ha vinto nel 2006 il Premio del Pubblico del concorso Nazionale “Massimo Urbani”, al quale la giuria ha aggiunto la borsa di studio per la frequenza della prestigiosa Berklee Jazz Clinics presso Umbria Jazz, dove ha seguito i corsi del maestro Dino Govoni (durante i quali ha ottenuto un’ulteriore borsa di studio per la frequenza della Berklee College of Music di Boston), ed è stato selezionato per suonare a Orvieto jazz Winter 2007(Umbria Jazz). Nel 2008 vince il Premio internazionale Vittoria Rotary Jazz Award come primo classificato (direttore artistico Francesco Cafiso). Sempre nel 2008 partecipa all’Elba Jazz Contest vincendo il primo premio come miglior gruppo (teen quartet) e primo premio come miglior solista. Pur essendo molto giovane, ha avuto significative esperienze nel campo della musica dal vivo. Grazie a una borsa di studio, Luigi ha seguito fra il 2008 e il 2010 il corso di alto perfezionamento In.Ja.M. di Siena Jazz, durante il quale ha seguito le lezioni di Jerry Bergonzi, George Garzone, Jeff Ballard e molti altri. È stato inoltre selezionato per partecipare nel 2010 al Panama Jazz Festival e a un tour negli Stati Uniti all’interno di un programma di scambio con il Berklee Global Jazz Institute di Boston e il Conservatorio Superiore di Parigi. Dal 2009 fa parte del quartetto del pianista Antonio Faraò, con il quale ha partecipato ad importanti tournée in Europa. La sua professionalità e la sua lettura a prima vista gli hanno permesso di figurare in contesti orchestrali di grande pregio. Ha suonato con l’orchestra di Massimo Nunzi su un progetto commissionato da Sarzana Festival e ha duettato con Francesco Cafiso. Inoltre, è stato selezionato dal Villa Celimontana Jazz Festival nella rassegna “Giovani Titani” e ha potuto collaborare con David Liebman e Roberta Gambarini, raccogliendo notevole plauso. Nel campo della musica Pop ha suonato in varie trasmissioni televisive Rai e Mediaset con il cantante canadese Michael Bublé e ha collaborato con il cantante e musicista Luca Jurman. Nel 2012 diventa Endorser della “Selmer Paris”, la casa produttrice di sassofoni più prestigiosa al mondo. Il 10 ottobre 2014 esce “INEXISTENT” il suo album d’esordio, per l’Abeat Records con darryl hall, Gene Jackson e special guest Antonio Faraò con note di copertina di Joe Lovano. Nel 2015 registra nell’album del Pianista Antonio Faraò “BOUNDARIES” per la prestigiosa etichetta Verve/Universal. Nel 2016 incide un brano del disco “EKLEKTIK” (Warner Music) di Antonio Faraò con Didier Lockwood, Bireli Lagrene e Lenny White. Nonostante la giovane età, ha già collaborato con la maggior parte dei più importanti jazzisti italiani e internazionali, da Antonio Faraò, Danilo Perez a Dave Liebman, da Roberta Gambarini a Michael Bublè, da Tullio De Piscopo a Mike Clark, con i quali ha avuto la possibilità di esibirsi in tutta Italia e in numerosi paesi europei. Nel 2019 pubblica il suo secondo album come leader dal titolo “The Game” per Abeat record riscuotendo un grande successo dalla critica, e il suo video estratto “The Void” è stato pubblicato in anteprima dalla rivista Rolling Stone: questo lo ha reso il primo musicista jazz italiano ad essere recensito da questa prestigiosa rivista musicale.