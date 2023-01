Al Rosetta, un club dove il jazz ha l’atmosfera dell’amicizia

Pochi metri quadrati in recinto Marconi, al rione Piccianello, presso il centro di quartiere ”Le botteghe”, per un club che a Matera fa jazz ma con l’atmosfera giusta di chi ama suonare o ascoltare un genere musicale sempre più diffuso. Anche per chi si trova a passare da Matera, per pochi giorni, come ci ha detto il direttore artistico del Rosetta jazz club Giuseppe Venezia, che ha presentato il primo pacchetto di eventi per il 2023. Ai profani il nome Rosetta fa riferimento a un diminutivo di donna o alla celebre ”stele” lapidea con iscrizioni in geroglifico, demotico e greco antico, ritrovata in Egitto dall’ufficiale napoleonico Pierre Francois Bouchard , tra i resti di una antica città del Nilo ( Rosetta -Rashid). Per gli appassionati di jazz ii brano porta a un noto musicista nero statunitense, il cui volto campeggia nella quadreria del club, o alla chitarrista del gospel americano Sister Rosetta Tharpe.



Disquisizioni culturali, ma che al Rosetta jazz club di Matera hanno un senso e con un obiettivo riportato sulla pagina web del sodalizio ” La nostra associazione – è scritto nella mission- ha come scopo la divulgazione della cultura Jazz in tutte le sue forme, mirando alla crescita del patrimonio artistico locale e si pone l’obiettivo di migliorare l’esperienza “concerto” per ascoltatori, mettendo al centro del progetto l’Arte “. Tutto vero a giudicare dai tanti nomi, anche stranieri, che hanno suonato qui, grazie ai rapporti di musicista giramondo di Giuseppe Venezia che dalla natia Bernalda si muove sulle note di un pentagramma di collaborazioni, in continua evoluzione. Lavora con serietà, professionalità e sopratutto con creatività anche quando è in macchina. E se gli viene un accordo, un motivetto – come dicevano i cantautori della Prima Repubblica – lo regista sul telefonino e poi ci lavora al pianoforte. Un metodo davvero costruttivo, che non lascia nulla al caso e non lascia nessuno fuori casa… che è il club. A confermarlo il premio ricevuto lo scorso anno da riviste specializzate d settore si come ”Miglior jazz club in Italia”. Per Matera avere un luogo dove quasi quotidianamente si suona, ascolta o si fa formazione musicale è davvero importante. Le Jam session del lunedì sono un appuntamento fisso che ha raggiunto una eco anche all’estero. Musicisti, ma anche musiciste. Venerdì 20 gennaio, alle 21.00, il via alla stagione 2023 con un concerto del noto jazzista Roberto Gatto, affiancato da Giuseppe Venezia trio feat. Altro appuntamento il 27 per con un altro concerto che vedrà l’esibizione di Andrea Pozza e Giovanni Scasciamacchia trio feat. Quanto ai prezzi 15 euro per il biglietto intero e 10 euro, il ridotto, per gli studenti del Conservatorio ” E.R Duni” di Matera. Si suona e si continuerà a suonare, in attesa di altre date e di altri nomi importanti del jazz internazionale e nazionale. Giuseppe Venezia, che sta preparando – tempo permettendo- a una nuova incisione, ha un sogno nel cassetto e non è detto che ci riesca. Non è facile vista l’età di alcuni dei potenziali invitati, che meritano un premio alla carriera: Giorgio Rosciglione, Gegè Munari e poi Enrico Rava. Un po’ di pazienza…



Giuseppe Venezia

​Contrabbassista lucano, Giuseppe Venezia – classe 1982.

Anche direttore artistico del Basilijazz – Basilicata Jazz Festival, oggi è considerato una “first call” da molti musicisti americani che si esibiscono in Europa.

Oltre ad aver promosso la costituzione di numerosi ensemble jazzistici, Venezia ha condiviso palchi e studi di registrazione, in Italia come all’estero, con nomi di prestigio della scena jazz mondiale, come Enrico Rava, Stochelo Rosenberg, Peter Bernstein, Greg Hutchinson, Scott Hamilton, Jonathan Blake, Jerry Bergonzi, Eric Reed, Jason Lindner, Johnny O’Neal, Flavio Boltro, solo per citarne alcuni. Dal 2012, l’agenda concertistica di Venezia prevede un appuntamento fisso negli Stati Uniti, dove negli ultimi anni si è esibito in prestigiose location – Guggenheim di New York City, College di Yale e Dante Alighieri Society of Massachusetts di Cambridge – e nei migliori jazz club a stelle e strisce – Birdland, Dizzy’s Club Coca Cola, Fat Cat, Maureen’s Jazz Cellar, Small’s Jazz Club, The Django, Mezzrow Jazz Club, Deer Head Inn, The Side Door Jazz Club, Hard Rock Cafè Atlantic City – con importanti musicisti americani come Joe Farnsworth, Jerry Weldon, Benny Benack III, Craig Hartley, Emmet Cohen, Jeb Patton, David Hazeltine, John Di Martino, Mike LeDonne, Bruce Harris, solo per citarne alcuni.



Tra il 2015 e il 2016, Giuseppe ha collezionato anche importanti esperienze televisive e teatrali. Dal 2015, infatti, fa parte della band che accompagna in giro per l’Italia Flavio Insinna, nello spettacolo teatrale “La Macchina della Felicità”che nel corso degli anni è stato rappresentato nei maggiori teatri italiani tra cui l’Ariston di Sanremo. Ha fatto parte, in veste di bassista elettrico dell’Orchestra del Teatro Traetta di Bitonto che segue Silvia Mezzanotte nello spettacolo “Le mie Regine”. A giugno del 2016, inoltre, Giuseppe suona nel programma televisivo condotto da Flavio Insinna “Il Grande Match”, in onda tutte le sere su Rai Uno, in occasione degli Europei di calcio, durante il quale ha accompagnato artisti Pop come Nek, Mietta, Serena Rossi e molti altri.