Al Rosetta Luca Filastro il re del ‘’A world of piano’’

Qualcuno l’avrà visto in tv con Stefano Bollani durante la trasmissione ‘’ In via dei Matti numero zero’’ e ne sarà rimasto colpito da quella carica di energia che dai tasti in bianco e nero del piano coinvolge appassionati e musicisti che dovessero trovarsi a suonare con lui. Domenica 6 aprile, Luca Filastro, sarà a Matera al Rosetta jazz club per un concerto destinato a lasciare segno e ricordo con scontata richiesta di un bis. Del resto sa come incantare il pubblico…



COMUNICATO STAMPA – Matera, Luca Filastro con “A world of piano” al Rosetta Jazz Club

Un’eccellenza musicale “made in Italy” pronta ad incantare il pubblico della Città dei Sassi e non solo. A Matera, domenica 06 aprile, alle ore 19:30, il palco del Rosetta Jazz Club accoglie il concerto “A world of piano” a cura di Luca Filastro, pianista e compositore affermato dal talento straordinario.

Riconosciuto attualmente come uno dei pianisti jazz più completi della scena italiana e internazionale, l’artista presenta uno stile musicale unico e originale che sintetizza meravigliosamente la tradizione tramandata dai grandi maestri della storia del jazz e la sua eclettica personalità artistica.

La sua ampia attività concertistica è stata apprezzata in tutto il mondo – svariate, infatti, sono le incursioni negli Stati Uniti, patria del jazz, dove gode della stima di molti dei migliori musicisti attivi sulla scena – grazie alla partecipazione a numerosi festival ed eventi con performance da solista in piano solo, con il suo trio e con il suo quartetto, oltre alla presenza in formazioni più ampie come la “Luca Filastro Orchestra” delle quali è arrangiatore e direttore.

Ritenuto come uno fra i più grandi esponenti dello “stride piano”, stile virtuoso e pirotecnico del jazz, Filastro è stato ospite recentemente nella prestigiosa trasmissione televisiva “Via dei Matti n° 0” condotta da Stefano Bollani, attraverso cui il musicista classe 1992 ha dimostrato le sue eccelse doti pianistiche in diretta nazionale su Rai 3.

«Ospitiamo un musicista fantastico, di grande spessore, con uno stile e un repertorio davvero di alto livello. Nonostante la giovane età, Filastro è una certezza nel panorama mondiale del pianismo jazz. Dunque, sarà un piacere condividere un viaggio intenso nel jazz con un pianista e compositore di questo calibro per un’esibizione che sarà sicuramente speciale e saprà lasciare il segno», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.

04/04/2025