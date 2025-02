Al Rosetta Jazz club sulle note di ” My Favorite Wings” e che trio!

I nomi sono di quelli che vanno per la maggiore, per esperienza, provenienza, rapporti con musicisti espressione di vario genere musicale che spaziano dalle Americhe, come si diceva un tempo, all’ Europa al Mediterraneo…a Matera. E così domani sera, sabato 22 febbraio, al Rosetta Jazz club a ” Le Botteghe” del rione Piccianello si esibiranno il chitarrista Roberto Taufic, il fisarmonicista Vincenzo ”Vince” Abbracciante e il bassista Pierluigi Balducci. Musica d’autore fino a tardi. Alle 21.00 musicisti sul palco.

Matera: Roberto Taufic, Vince Abbracciante e Pierluigi Balducci presentano “My Favorite wings” al Rosetta Jazz Club

Un prima volta assoluta nella Città dei Sassi per una serata che si preannuncia speciale e indimenticabile. Sabato 22 febbraio, alle ore 21, il palco del Rosetta Jazz Club di Matera accoglie il concerto “My favorite wings” a cura di Roberto Taufic (chitarra), Vince Abbracciante (fisarmonica) e Pierluigi Balducci (basso).

Un progetto di ampio respiro, formato da musicisti di prim’ordine, che vola, sulle ali della musica, fra Brasile e Mediterraneo. A guidare il trio è il chitarrista Roberto Taufic: nato in Honduras, l’artista si è trasferito in Italia nel 1990. La sua maestria nell’accompagnamento lo porta accanto a nomi prestigiosi come Wilson Simonal, Diana Pequeno e soprattutto Elza Soares. A Roma collabora con diversi jazzisti in situazioni diverse, specialmente in duo (con una seconda chitarra, un sassofonista, una voce), che gli consentono di far emergere un linguaggio originale, aperto alle svariate tendenze della musica latina e carioca, mescolate con grande gusto e sapienza jazzistica. Nel corso della sua importante carriera, Taufic si è esibito in diversi angoli del mondo con collaborazioni di altissimo livello. Oltre ad essere un chitarrista di fama internazionale, egli ha tenuto moltissime Masterclass di chitarra jazz e brasiliana in diversi Conservatori in Italia e in Brasile, e ha insegnato Chitarra jazz e brasiliana in alcuni Conservatori.

Al suo fianco, nell’appuntamento lucano, ci sarà anche Vincenzo Abbracciante, definito da molti come «la stella nascente della fisarmonica italiana». Dotato di una tecnica notevole, un senso profondo del blues e dello swing, il musicista padroneggia la fisarmonica in maniera egregia. Vanta, infatti, già concerti in ben cinque contenenti in festival e jazz club significativi, suonando con musicisti di spicco: Javier Girotto, Peppe Servillo, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Heidi Vogel, solo per citarne alcuni.

Ad allietare il pubblico materano ci sarà anche la professionalità di Pierluigi Balducci, noto bassista di musica jazz. Attraverso un tocco mobile e flessuoso, riesce ad impreziosire le performance lasciando il segno nell’animo di chi ascolta. Il suo stile musicale fonde meravigliosamente il jazz di matrice afro americana con la tradizione classica e folklorica europea, con un equilibrio fra scrittura e improvvisazione. Oltre ad aver pubblicato diversi album a suo nome, ha calcato numerosi palchi prestigiosi in Italia e all’estero.

«Accogliamo con grande gioia tre professionisti di grande livello. Per la prima volta si esibiscono insieme nel nostro territorio e siamo onorati di ospitarli nel nostro club. Sarà un viaggio coinvolgente e appassionante con un repertorio davvero unico, in grado di rapire il cuore e l’anima del nostro pubblico», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.