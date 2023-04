Al Rosetta jazz club anteprima per ‘’Testa amara’’ di Cordisco trio

Non sappiamo perché Daniele Cordisco e il suo trio featuring Gregory Hutchinson abbia chiamato ‘’ Testa Amara’’, traduzione letterale dall’inglese ‘’Bitter Head’’ l’ultima incisione. Ma riteniamo che nella esibizione al Rosetta jazz club di Matera, il prossimo 14 aprile, le venature amare si armonizzeranno sulle corde della sua chitarra e di altri musicisti che hanno pizzicato altri strumenti durante l’incisione. Sapori e sapidità a parte si annuncia,visto il nome del firmamento jazzistico internazionale, il tutto esaurito. Consigliata la prenotazione e mettete da parte le amarezze…



Al Rosetta Jazz Club si riprende dopo la pausa pasquale con un evento straordinario: venerdì 14 aprile il Daniele Cordisco trio featuring Gregory Hutchinson arriva infatti al Club per presentare in anteprima nazionale il suo “Bitter Head”, disco edito dall’etichetta romana “Nuccia Records” nel 2023. Registrato a New York, vede la partecipazione straordinaria del bassista Ron Carter, una vera e propria leggenda del jazz mondiale. Insieme a Cordisco alla chitarra, ci sarà Giuseppe Venezia al contrabbasso e ospite speciale di questo concerto sarà il batterista americano e star del jazz Gregory Hutchinson. Si parte alle 20:30.

Nato nel giugno 1970 a Brooklyn, New York, Hutchinson fin da piccolo è stato ispirato musicalmente da entrambi i genitori. Ascoltando artisti che spaziano dal jazz, al soul al funk, Hutchinson ha sviluppato la sua concezione musicale iniziale.

«Tra le mie influenze principali c’è ‘Philly’ Joe Jones – dichiara -, perché ha incorporato tutti gli elementi della sua vita nella sua musica. Era molto, molto elegante».



Altra fonte d’ispirazione è Charlie Parker. “Che la batteria canti”, questo è il desiderio e l’obiettivo di Greg Hutchinson, così come cantava il Sax di Charlie Parker.

Ha collaborato con artisti del calibro di: Ray Brown Trio, Aaron Goldberg Trio, Joe Henderson, Dianne Reeves, Betty Carter, Christian McBride, Ray Brown, Joshua Redman, Eric Reed, Antonio Hart, Benny Green, Ron Blake, Michael Bishop, Peter Bernstein, Karriem Riggins, Peter Washington, Nicholas Payton, Kevin Mahogany, Roy Hargrove, Antonio Hart, Rodney Whitaker e molti altri ancora.

Daniele Cordisco vanta un curriculum di collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Ron Carter, Jeff Young, Fabrizio Bosso, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Gregory Hutchinson, Rodney Bradley, Byron Landham, Pat Bianchi, Eric Alexander, Roberta Gambarini, Ameen Saleem, Danilo Rea, Max Ionata, Stefano Di Battista, Denise King, Gary Smulyan, Tom Kennedy, Christopher Coleman, Jimmy La Rocca, Julian Oliver Mazzariello, Jesse Davis, Jason Brown, Roy Hargrove, Esperanza Spalding e molti altri.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €20 per l’intero, €15 il ridotto (dedicato agli studenti del conservatorio “E.R. Duni” di Matera). Per questo evento in particolare, la prenotazione è fortemente consigliata.

