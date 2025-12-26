Al “Rapone Fiaba Festival Winter Edition”, un percorso fiabesco tra luci e personaggi europei

“Domenica 28 dicembre, dalle ore 16.30, in scena il “Rapone Fiaba Festival Winter Edition – Narrazioni di Luce nel Paese delle Fiabe 2025”, un percorso fiabesco tra luci e personaggi europei. L’occasione per immergersi nell’incanto del Natale e salutare insieme il 2025 con i Bublè Bublè – The Italian Tribute to Michael Bublè, direttamente dal programma TV “Like A Star”, a partire dalle ore 20.00.” E’ quanto promettono gli organizzatori in un comunicato con cui si ricorda che “Dall’Italia alla Danimarca, passando per Germania, Inghilterra e Francia, il Festival omaggia i più celebri autori e le loro fiabe senza tempo: dai Fratelli Grimm con Biancaneve, a Lewis Carroll con Alice nel Paese delle Meraviglie, da Charles Perrault con Cenerentola fino a Carlo Collodi con Pinocchio. La Regina delle Nevi – dalla penna del danese Hans Christian Andersen – accoglierà, in Piazza XX Settembre, grandi e piccoli, dando il via al percorso fiabesco guidato dalla Principessa Anastasia e da Dimitri lungo vicoli e piazze del borgo. Le luminarie – visitabili fino al 6 gennaio – narreranno racconti, riportando frasi che fanno riflettere e sognare: “Per quanto tempo è per sempre?A volte, solo un secondo”. Per gli spettacoli – che si susseguiranno realizzando un unico grande racconto dalle mille sfumature – si sono previsti due start: il primo a partire dalle ore 16.30 e il secondo dalle ore 18.00.

A teatro e danza si aggiungono due esperienze immersive, che si svilupperanno senza interruzioni per tutta la durata dell’evento: “Petrosinella e la Biblioteca delle Fiabe”, una “Caccia al Fiabalibro” ospitata nel Comune di Rapone, che si ispira alla figura di Giambattista Basile, pioniere della fiaba europea; “Soffione dei Desideri”, un rito collettivo per esprimere desideri e celebrare simbolicamente l’inizio del nuovo anno, allestito presso la Fontana Monumentale e presieduto da uno strabiliante Mago Merlino.

A rendere suggestiva la visita del borgo animato ci saranno anche: quadri plastici, una breve sosta per conoscere da vicino le Masciare di Rapone e scoprire le loro pozioni magiche e una danza conclusiva con Anna, Elsa e i personaggi incontrati lungo il viaggio.

A fare da cornice alle fiabe, l’artigianato locale (Piazza XX Settembre) e l’area food & beverage (Piazza XX Settembre e Via Garibaldi). Punti che trasformeranno ogni angolo in un piccolo scrigno di meraviglie, dove sapori, creatività e luci incantate si intrecciano, accompagnando i visitatori in una scoperta sensoriale.

Un’iniziativa che testimonia la volontà di attuare un progetto che guarda oltre i confini locali, nella consapevolezza che il valore delle fiabe europee richiede cuori predisposti, menti attente e condivisione. L’intervento sulle collaborazioni Nazionali ed Internazionali del progetto RaponePaesedelleFiabe#BasilicataCulladiFiabe finanziato dal Ministero della Cultura, che vede come partner l’Associazione Le Strade della Fiaba, ha avuto inizio con la visita Istituzionale di una delegazione dell’Amministrazione e dell’Associazione prima a Giugliano in Campania, terra natia di Giambattista Basile, poi a Odense, in Danimarca, ospiti della H.C. Andersen’s Hus e nei primi mesi del nuovo anno proseguirà in Germania a Kassel con il Museo dei F.lli Grimm. L’accordo di collaborazione con le tre istituzioni verrà siglato a Rapone entro il mese di maggio 2026.

La fiaba diventa così un volano per il sogno di una Lucania sempre più paesaggio culturale attraverso le sue radici e le sue profonde connessioni europee.”

