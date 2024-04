Al presidio per la Biblioteca Stigliani, Prime Minister Basilicata incontra Nicola Filazzola

Si terrà venerdì 12 aprile 2024 -alle 18,00, al Presidio materano per la Biblioteca Tommaso Stigliani, l’appuntamento con Nicola Filazzola, noto pittore e scrittore lucano per la presentazione del suo libro, Musa Plebea, Fuga dagli estetismi, edizioni Albastros. Durante l’evento, organizzato da Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne, e aperto al pubblico, le allieve della seconda e terza edizione della scuola dialogheranno con l’autore, approfondendo le tematiche indagate dall’artista nella sua opera. “Il libro -si legge in una nota- tiene insieme diverse forme estetiche con una forte coerenza interna. Poesie, disegni e scritti, composti nel tempo, ruotano attorno al rapporto tra natura e cultura alla base di ogni civiltà su cui l’autore insiste per cercare un’altra modernizzazione possibile. Filazzola è un artista militante e la sua opera si configura come un’arte anti-ideologica e contro il potere, un’arte, cioè, delle classi subalterne che mette al centro queste ultime. NICOLA FILAZZOLA, nato a Ferrandina, vive e lavora a Matera con studio negli antichi rioni Sassi della città. Agli inizi degli anni ‘70 incrocia l’attività artistica con la passione politica e l’impegno civile. Da allora, molteplici intellettuali hanno scritto e parlato di lui. Ha tenuto mostre personali nelle maggiori città italiane ed estere. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private, tra queste ricordiamo Violenza e politica in provincia di Matera, 1902-1940, Poesia del disamore e della paura, Il fante di Tursi. Da alcuni anni, negli ipogei del suo studio, promuove interessanti incontri culturali, ultimi, quelli con le opere di Tonino Guerra e Natale Addamiano. Prime Minister Basilicata è una delle scuole di Prime Minister, progetto “ideato” da Movimenta e Farm Cultural Park e promosso da Matera Letteratura. Project Partner locali: Casa Netural, Risvolta, L’Albero Sponsor ufficiale: Egoitaliano

