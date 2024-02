Al presidio della Biblioteca Stigliani, Ulderico Pesce con “Il sindaco contadino”

Domani sera, 27 febbraio -alle ore 18,30, Ulderico Pesce -sotto i portici del Palzzo dell’Annunziata a Matera, porterà in scena “Il sindaco Contadino, Rocco Scotellaro“, quale atto di vicinanza e sostegno alla battaglia del presidio permanente in difesa della Biblioteca Tommaso Stigliani. L’attore lucano, sempre generosamente presente là dove c’è una battaglia civile da portare avanti, doveva esserci già qualche giorno fa sotto quei portici, ma malanni di stagione lo costrinsero a rinviare. Non poteva certo mancare il suo sostegno in questa ulteriore circostanza che vede, la già Capitale europea della cultura impegnata a smuovere la sordità di chi detiene le leve delle decisioni potentine e romane a dare soluzione definitiva alla sopravvivenza di questa preziosa struttura al servizio del territorio.

