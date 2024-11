Al Politeama Italia di Bisceglie, in scena l’opera lirica di Puccini “Suor Angelica”

Presso il Politeama Italia di Bisceglie, sabato 16 novembre, porta alle ore 20.00 e inizio alle ore 21.00, si terrà l’allestimento di “Suor Angelica“, opera lirica in un atto di Giacomo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano. “L’opera, che fa parte del cosiddetto Trittico Pucciniano, viene proposta in occasione del Centenario Pucciniano (1024-2024), a cura dell’Associazione AlterAzioni e rientra nell’ambito delle proposte per il Centenario del Politeama Italia, con il patrocinio del Comune di Bisceglie. “L’allestimento -si specifica in una nota- vedrà la partecipazione delle soliste Anna Maria Stella Pansini, soprano nel ruolo di Suor Angelica e Maria Candirri, mezzosoprano, nel ruolo della zia Principessa.

La regia è del giovane e talentuoso Matteo Candido.

L’allestimento musicale propone un inedito adattamento per piccolo ensemble che AlterAzioni presenta sotto la direzione del maestro Donato Sivo.

Coro lirico “Calliope”, maestro del coro Anna Maria Stella Pansini. La prima rappresentazione dell’opera ebbe luogo il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di New York.

È tra le poche opere a contenere solo personaggi femminili. Le voci maschili compaiono solo alla fine, nel coro di angeli che portano suor Angelica in cielo. L’allestimento sarà introdotto da “Invito all’opera”, un momento introduttivo affidato al Prof. Giovanni Cassanelli, dirigente dell’ Scuola Media ad Indirizzo Musicale “Gistina Rocca” di Trani , musicologo di riconosciuto valore ed esperto di opera lirica.

L’allestimento sarà proposto anche come matinée per le scuole come prova aperta e recita. Biglietto unico 10 Euro. https://politeamaitalia.com/c/teatro/“.

