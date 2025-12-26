Al Politeama di Bisceglie in scena lo spettacolo di teatro-musica “Tutto può diventare Swing”

“Lunedì 29 dicembre, al Politeama Italia, con inizio alle ore 21.00 (porta ore 20.30), l’Associazione AlterAzioni presenta, per la 4^ Edizione della Rassegna “Dialoghi in Jazz” lo spettacolo di teatro-musica “Tutto può diventare Swing”, a cura del gruppo “Dietro le Pinte”, nell’ambito degli eventi del cartellone “Natale a colori” a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bisceglie.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “Bisceglie ospita la prima tappa del tour invernale del gruppo che è formato dai nomi più rappresentativi del panorama pugliese che si dedica al genere. Alla voce Umberto Giarletti, alla chitarra Denny Trent, al contrabbasso Vittorio Bruno, alla batteria Gese Marsico e al pianoforte Vito Liturri. “Tutto può diventare Swing” è più di un concerto e anche più di uno spettacolo teatrale, interamente dedicato allo Swing, i cinque musicisti ci faranno ripercorrere le tappe più significative della storia di uno dei generi del jazz più amati dal pubblico internazionale, con un testo originale in cui la musica, la storia, e la narrazione musicale si integrano in una modalità del tutto inedita in cui lo Swing si racconta non solo in fingerstyle e riff eleganti, ma anche con esileranti sketch comici ricordando gli autori e i testi più significativi. Da Carosone ad Arigliano da Lelio Luttazzi a Fred Buscaglione, musica e parole per raccontare i protagonisti più importanti che hanno fatto la storia dello swing, e particolarmente dello swing italiano nella particolare modalità scelta dalla esilarante band di musicisti, con tendenze teatrali incontrollabili, pronti a far divertire il pubblico, anche attraverso qualche spunto di riflessione. Gli anni ’50 e ’60 raccontati attraverso una musica che ha scandito il tempo della ripresa della nostra Italia nell’immediato dopoguerra e negli anni del boom economico, ma che ancora oggi così è vivo e attuale. La voce brillante e coinvolgente di Umberto Giarletti, applaudito cantante apprezzato a livello internazionale, già ospite di una recente tournée in Arabia Saudita e in Venezuela è il frontman di una band in cui emergono musicisti di eccellente e riconosciuto valore come il clarinettista Francesco Manfredi, tra gli interpreti più apprezzati del genere, per virtuosismo tecnico e inventiva musicale che scopriremo in una versione teatrale altrettanto brillante, con lui, tra i nomi più noti del gruppo, il contrabbassista Vittorio Bruno, storico membro della Rimbamband, che per padronanza musicale, nonché per vivacità e ironia, ha saputo contribuire significativamente al successo internazionale di una delle compagini di teatro-musica più apprezzate in Italia e all’estero.Completano l’organico Denny Trent alla chitarra, fuoriclasse delle sei corde, Gese Marsico alla batteria e Vito Liturri, versatile e poliedrico pianista jazz, che già in altre occasioni ha dato prova di eccellenza a tutto tondo. “Tutto può diventare Swing” è un progetto realizzato con la regia di Vito J. Pepe che ha entusiasmato il numerosissimo pubblico barese, al suo debutto.

AlterAzioni, da sempre attenta a promuovere i talenti pugliesi e volendo contribuire alla diffusione dei vari stili del Jazz, ha scelto di proporre lo spettacolo del gruppo Dietro le pinte per le festività natalizie, nell’ambito di “Dialoghi in Jazz”,una rassegna giunta alla sua quarta edizione che ha visto protagonisti, nel corso degli anni, nomi di livello internazionale da Danilo Rea ai pugliesi Lerry Franco, Roberto Ottaviano, Mirko Signorile, Nando Di. Modugno, Pino Jodice, solo per citare alcuni tra i tanti artisti che si sono e avvicendati nel corso degli anni. Lo spettacolo in programma si arricchisce anche di coinvolgenti momenti con il pubblico, protagonista, con gli artisti, di una serata che vuole essere un momento di avvicinamento alla cultura jazzistica del nostro tempo per poterne sottolineare l’attualità e la freschezza di un genere che non conosce tramonto e che ancora oggi è ampiamente apprezzato in tutti i più prestigiosi cartelloni concertistici. “Siamo certi di presentare uno spettacolo che sarà particolarmente apprezzato dal pubblico biscegliese, abbiamo seguito la preparazione di questo spettacolo passo dopo passo, e abbiamo partecipato al suo brillante debutto presso il Teatro Abeliano di Bari. Abbiamo apprezzato l’alto livello musicale del gruppo che vede coinvolti musicisti straordinari scoperti in una insospettabile verve teatrale, che ci è piaciuta e ci ha convinto per proporlo anche nella nostra città” . Con queste parole, la Presidente dell’associazione AlterAzioni, la Prof.ssa Clelia Sguera ha presentato il progetto “Tutto può diventare Swing” e il gruppo Dietro le Pinte come eccellenza pugliese sia per la padronanza musicale dei musicisti coinvolti, esperti del genere, sia per l’originalità della modalità proposta, volendo offrire al pubblico di Bisceglie uno spettacolo di qualità e alto valore artistico. Lo spettacolo si terrà nella Sala A del Politeama Italia, scelta che esalta la duplice dimensione dello spettacolo tra musica e teatro, ambiti e linguaggi perfettamente integrati dal gruppo Dietro le pinte. L’appuntamento è per lunedì 29 dicembre porta ore 20.30, inizio ore 21.00, i biglietti si possono acquistare on line sul sito del Politeama Italia oppure direttamente al botteghino.”