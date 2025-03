Al Piccolo Teatro – CESAM di Potenza in scena “Noi e la Costituzione” di/con L. De Magistris

Il Piccolo Teatro – CESAM di Potenza in una nota scrive che “è lieto di ospitare Luigi de Magistris, uno degli interpreti più autentici e coinvolgenti della scena culturale italiana, con il suo spettacolo “NOI E LA COSTITUZIONE“. In un racconto emozionante e appassionato, de Magistris ci guida attraverso le pagine più significative della nostra storia costituzionale, partendo dalla sua esperienza come pubblico ministero in Calabria fino al suo ruolo di sindaco di Napoli. Un viaggio che esplora come il potere possa ostacolare la piena realizzazione della democrazia e della Costituzione, ma anche come, dalla base, possano nascere risvegli collettivi che riaccendano la speranza e l’impegno civile. Attraverso storie di coraggio e di lotte, de Magistris racconta la Costituzione non solo come un insieme di norme, ma come un faro che deve illuminare le scelte politiche e la partecipazione popolare. Un vero e proprio inno alla giustizia, alla non rassegnazione e alla costante attuazione dei principi costituzionali.” Biglietti disponibili su Ciao Tickets (https://www.ciaotickets.com).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.