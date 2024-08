Al Ninfea Festival si parlerà di “Matematica e natura” con Piergiorgio Odifreddi

Saranno sei giorni di incontri con autori e artisti, presentazioni di libri, panel, live show teatrali e musicali, performance e installazioni artistiche site specific, quelli che si svolgeranno il 30, 31 agosto e 1° settembre e il 6, 7 e 8 settembre presso l’area naturalistica di Monticchio Laghi, nel territorio di Rionero in Vulture, in occasione della prima edizione del Ninfea – Festival della Rigenerazione e di cui abbiamo già scritto (https://giornalemio.it/eventi/ninfea-festival-della-rigenerazione-i-ediz-laghi-di-monticchio/). Il 30 agosto, alle ore 21:00, nella suggestiva Green Arena sulla riva del Lago Grande di Monticchio, si parte con il botto, con la presenza di Piergiorgio Odifreddi per un talk dal titolo “Matematica e natura“.

Piergiorgio Odifreddi, matematico e saggista di fama internazionale, ha insegnato in Italia e negli Stati Uniti, e ha saputo conquistare il pubblico come divulgatore capace di spaziare tra matematica, filosofia, arte e letteratura. Firma autorevole del quotidiano La Repubblica e del mensile Le Scienze, Odifreddi è noto anche per il suo dialogo unico con papa Benedetto XVI, “Caro papa teologo, caro matematico ateo”.

Durante questo talk, Odifreddi guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta delle profonde connessioni tra i numeri e il mondo naturale, svelando come la matematica possa aiutarci a comprendere e apprezzare la bellezza che ci circonda.

