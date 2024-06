Al Museo “Domenico Ridola” tornano le Giornate Europee dell’Archeologia

Il 14, 15 e 16 giugno tornano le Giornate Europee dell’Archeologia, l’evento internazionale promosso dall’Institut National des Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) con il patrocinio del Ministero della Cultura francese e coordinato in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare la ricchezza e la varietà del patrimonio archeologico europeo.

“In occasione di questa manifestazione, -si annuncia in una nota- il Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” di Matera presenta un ricco programma di attività per coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Mostra Temporanea: “Il Patrimonio Ritrovato” – visitabile dal 14 giugno al 14 luglio

A partire dal 14 giugno, il museo ospiterà la mostra temporanea “Il patrimonio ritrovato – Reperti archeologici recuperati dalla Guardia di Finanza in Basilicata”, visitabile fino al 14 luglio 2024. La mostra offre l’opportunità unica di ammirare reperti archeologici databili tra il VI e il IV secolo a.C., recuperati grazie a tre importanti operazioni della Guardia di Finanza negli anni 1982, 1990 e 1996. Questi preziosi reperti, provenienti dall’antica Daunia e dalla Magna Grecia, testimoniano l’efficacia delle operazioni di contrasto al traffico illecito di beni culturali.

Garum: Degustazione Guidata con Ursula Janssen

Il 14 e 15 giugno, dalle 18:00 alle 19:30, il giardino del museo sarà il suggestivo scenario per una degustazione guidata dalla rinomata archeologa e autrice tedesca Ursula Janssen. L’evento, incluso nel ticket di ingresso del museo (€ 10), offrirà ai partecipanti un’esperienza sensoriale attraverso i sapori dell’antichità. I posti sono limitati e possono essere riservati su Eventbrite:https://www.eventbrite.com/e/garum-degustazione-attraverso-i-sapori-dellantica-roma-tickets-918356227197

“Esercitazioni Preistoriche”: Laboratorio Didattico per Bambini

Il 16 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, i bambini dai 7 ai 10 anni avranno l’opportunità di partecipare a “Esercitazioni Preistoriche”, un laboratorio didattico che stimola la curiosità e la creatività. Attraverso attività pratiche e coinvolgenti, i giovani partecipanti impareranno tecniche di caccia, costruzione di utensili primitivi e molto altro ancora. Per info e prenotazioni: www.museinazionalidimatera.it .”

