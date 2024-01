Al Mercadante ‘’la prima volta’’ con Paoli Conticini

Lettura, canzoni, una espressione un po’ così…come cantavano in ‘’ Genova per noi’’ Bruno Lauzi e Paolo Conte, per le tante ‘’prime volte del funambolico Paolo Conticini che sarà al Teatro Mercadante di Altamura il prossimo 25 gennaio. E sarà uno spettacolo, a leggere la nota di presentazione, che passerà gradualmente attraverso le ‘’sliding doors’’, le porte girevoli di tante situazioni vere o paradossali della vita. Preparatevi a sorridere e a riflettere e cominciate a fare i Conticini…

“La prima volta”, Paolo Conticini

Giovedì 25 gennaio ore 21:00

Giovedì 25 gennaio ore 21:00, sul palco del 𝑻𝒆𝒂𝒕𝒓𝒐 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒂𝒏𝒕𝒆 di Altamura, Paolo Conticini, canta e racconta un po’ di sé: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica, che gli dà la possibilità di esprimersi come attore.

È solo l’inizio di un percorso artistico in continua evoluzione, ricco di soddisfazioni nel cinema, in tv e in teatro. Tra un aneddoto e l’altro, Paolo legge e racconta le sue prime volte, ma è come se raccontasse la vita di tutti noi: le sue prime volte, sono le nostre prime volte, i suoi dubbi, sono i nostri, così come le occasioni perse e le piccole soddisfazioni. Coincidenze incredibili che narrano cose credibili. Congiunzioni astrali favorevoli che hanno determinato eventi unici, le cosiddette Sliding doors che ognuno di noi ha incontrato nella vita, che hanno inconsapevolmente costruito la struttura portante di una vita originale.

Paolo ci confida le sue insicurezze, ci mostra le sue paure e le sue fragilità, permettendoci di vedere cosa c’è dietro l’immagine dell’attore bello e atletico, e ci fa scoprire l’essere umano tanto simile a “quel nostro amico della porta accanto”. Divertenti, poetiche, drammatiche esperienze che ci fanno riflettere su quanto è sorprendente la vita. Paolo, inoltre, condivide con il pubblico un’altra sua passione, il canto. Propone alcune canzoni che hanno un significato particolare nel suo mondo e che confermano le sue doti di artista a trecentosessanta gradi.

Un breve e ironico bilancio di un uomo che a cinquant’anni ha imparato a fare della sua esistenza ciò che ha sempre sognato, e a metà del suo cammino sceglie con coraggio di condividere le sue esperienze, i suoi errori e giocare a fare progetti per il futuro, perché consapevole che nella vita niente è facile ma nulla è impossibile.

Un leggìo e una chitarra, storie e canzoni, gli ingredienti principali e leggeri di una performance di ottanta minuti circa (regia Luigi Russo), in cui Paolo ci fa dimenticare temporaneamente un momento storico difficile per tutto il mondo.

