Al Matera Festival – Museo in Sinfonia , va in scena “Da Paganini al Rock”

Nella cornice mozzafiato della Terrazza di Palazzo Lanfranchi a Matera, sabato 5 luglio, ore 21.00 , nell’ambito del Matera Festival – Museo in Sinfonia, va in scena “Da Paganini al Rock ”, un concerto che unisce epoche, stili e suggestioni sonore, dal virtuosismo di Paganini all’energia dei Queen e dei Led Zeppelin. “Protagonista della serata -si spiega in una nota- sarà il giovanissimo talento Nurie Chung , violinista coreana classe 2005, tra le rivelazioni più brillanti del panorama internazionale. Vincitore del secondo premio al 56° Concorso Internazionale “Premio Paganini” di Genova nel 2021, nonché di due premi speciali (per la migliore interpretazione dell’opera contemporanea e come finalista più giovane), Nurie ha già calcato palcoscenici in tutta Europa e in Asia, raccogliendo unanimi consensi di pubblico e critica. Ad accompagnarlo, l’ Orchestra della Magna Grecia , diretta dal Il M° Roberto Molinelli , in un programma coinvolgente e sorprendente: Paganini/Molinelli – “Paganiniana”, Suite per violino e orchestra ispirata ai 24 Capricci op. 1 di Niccolò Paganini; Passeggiata dell’Opera Italiana, Suite sinfonica dalle più celebri opere di Verdi, Donizetti, Puccini; Domenico Modugno – “Fantasia sinfonica su Nel blu dipinto di blu”, Omaggio sinfonico al brano italiano più cantato nel mondo; Suite di roccia, Suite sinfonica su brani dei Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, Kiss. Un concerto pensato per stupire, emozionare e coinvolgere un pubblico trasversale, tra il rigore della grande musica classica e l’energia senza tempo del rock. Un viaggio sonoro che racconta la potenza universale della musica, capace di unire mondi solo all’apparenza distanti.

Il Matera Festival – Museo in Sinfonia conferma così la sua vocazione alla contaminazione e alla bellezza, portando la grande musica nei luoghi simbolo della città dei Sassi, patrimonio dell’umanità. “FESTIVAL DI MATERA – Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e Comune di Matera , con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata .