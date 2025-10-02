Al maestro Lacava il Premio Terre di Campania

E con il suo affidabile ‘’Bibliomotocarro’’ Ape Piaggio dal colore azzurro, come i cieli e il mare del nostro Sud, raggiungerà Marigliano ( Napoli) per ricevere il Premio Terre di Campania, preceduto dalla fama della ‘’magia dei libri in viaggio’’.Ed è proprio così a leggere le motivazioni del riconoscimento, ormai abbiamo perso il conto senza dimenticare le onorificenze della Repubblica, e quanto gli organizzatori del premio sanno mettere in campo ormai da varie edizioni per promuovere la cultura tra le diverse fasce di età e,soprattutto, i protagonisti di quel tenere la barra dritta sulla necessità di leggere, studiare, creare, confrontarsi. Una sfida dei tempi con il digitale che imperversa, fa terra bruciata , semplifica, illude con la prassi dell’intelligenza artificiale da ‘’copia e incolla’’ ma tutta da verificare. E allora figure come il maestro Antonio Lacava da Ferrandina, ”Testimone di pace e cultura” come riporta il premio Terre di Campania, sono da ringraziare e portare d’esempio, prima di tutto, per quanto riescono a dare con una biblioteca mobile per promuovere la lettura. E poi un libro da sfogliare, leggere, commentare e una opportunità per crescere e conservare identità del nostro Paese e dei popoli con i quali, attraverso i tanti titoli delle produzioni librarie, in questa maniera veniamo a contatto.



Antonio La Cava Premio "Il Sud che vince" Bibliomotocarro: la magia dei libri in viaggio. Un premio alla cultura che sa muovere i cuori. In un tempo in cui la lettura sembra rincorrere le distrazioni digitali, c'è chi ha scelto di viaggiare lentamente, con l'ostinazione gentile di chi crede ancora che un libro possa cambiare la vita. Il protagonista di questa storia è Antonio La Cava, maestro in pensione e sognatore instancabile, che da anni attraversa la Basilicata – e non solo – a bordo di una piccola ape car trasformata in una biblioteca viaggiante. La sua creatura si chiama Bibliomotocarro, ed è molto più di un mezzo di trasporto: è un ponte tra generazioni, un presidio di bellezza e conoscenza che si ferma nei paesi più piccoli, nelle piazze dimenticate, davanti agli occhi meravigliati dei bambini. Con il suo inconfondibile colore azzurro e i libri sistemati con cura, il Bibliomotocarro è diventato simbolo di una cultura che non resta ferma, ma si mette in cammino per incontrare, e seminare curiosità. Per questo straordinario impegno – fatto di chilometri, sorrisi, racconti e dedizione – Antonio La Cava riceverà il Premio "Il Sud che vince", sezione speciale del Premio Terre di Campania, ideato da Terre di Campania APS, coordinato da Giuseppe Ottaiano e diretto da Maddalena Venuso, riconoscimento destinato a chi, con passione e concretezza, contribuisce al riscatto culturale, sociale e umano della Campania e del Mezzogiorno. L'iniziativa si terrà il 6 e 7 novembre a Marigliano (NA), in un contesto di festa della lettura e dell'impegno educativo.



Incontri pubblici, attività con le scuole, momenti di testimonianza animeranno due giornate in cui il libro sarà il protagonista e il maestro Antonio il suo narratore più coerente. A rendere possibile l'arrivo del Bibliomotocarro in Campania sarà la generosa collaborazione della Fit Cisl Campania, che si è resa disponibile al trasporto del mezzo da Ferrandina (MT) fino a Marigliano (NA). L'accoglienza sarà a cura dell'Istituto "Manlio Rossi Doria" diretto dalla dirigente Professoressa Angela Buglione, che guiderà gli studenti e la comunità scolastica nel vivere da protagonisti questa esperienza di cittadinanza attiva, mentre la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, per volontà del parroco don Lino D'Onofrio, aprirà le porte della Chiesa dell'Annunziata per ospitare la cerimonia e gli eventi principali. Questa iniziativa vuole essere un atto corale di riconoscimento e valorizzazione del Sud che resiste e rilancia, del Sud che educa, crea legami, costruisce futuro con gli strumenti più semplici e potenti: i libri, il tempo donato, la presenza. Invitiamo le Istituzioni culturali, educative e civili a condividere e sostenere questa esperienza, affinché il passaggio del Bibliomotocarro non sia solo un evento, ma un segnale duraturo di attenzione verso la lettura, l'infanzia e il diritto alla bellezza. Perché la cultura, quando viaggia su tre ruote e si ferma nelle mani dei bambini, può davvero cambiare il mondo.



Incontro di Lettura Condivisa con il Maestro Antonio La Cava Marigliano – Chiesa dell'Annunziata In occasione della tappa del Bibliomotocarro Titolo dell'incontro La Speranza tra le pagine – Caffè Letterario con il Bibliomotocarro Motivazione dell'evento L'incontro nasce con l'intento di offrire ai giovani e alle associazioni del territorio un momento di riflessione e condivisione attorno al tema universale della speranza, filo conduttore dei due testi scelti: • L'uomo che piantava gli alberi di Jean Giono • Oscar e la Dama in Rosa di Éric-Emmanuel Schmitt La lettura, silenziosa e personale, si trasforma in occasione di incontro comunitario, di dialogo e di arricchimento reciproco. L'atmosfera di un caffè letterario vuole ricordare che i libri non sono solo strumenti di conoscenza, ma soprattutto di libertà, di crescita e di comunione. Finalità • Invitare i giovani alla lettura come esperienza intima ma anche condivisa. • Stimolare riflessioni sui valori di speranza, resilienza e fiducia nel futuro. • Creare un momento di comunità e di confronto tra generazioni. • Promuovere la cultura come via maestra per la libertà e la consapevolezza. Struttura dell'incontro Ore 17/30 oppure 19.30 – Accoglienza e benvenuto • Saluto degli organizzatori e delle associazioni promotrici. • Presentazione del Maestro Antonio La Cava e del suo Bibliomotocarro. • Spiegazione del format dell'incontro e delle modalità di partecipazione. Ore 18.00 oppure 20.00 – Momento di lettura individuale • Consegna dei due panflet in versione cartacea o in formato flipbook digitale. • Ogni partecipante sceglie quale testo leggere. • Un'ora di lettura libera e personale, accompagnata da caffè e biscotti in un'atmosfera rilassata e conviviale.

Ore 19.00 oppure 21.00 – Condivisione e dialogo • Incontro con il Maestro Antonio La Cava. • I partecipanti potranno: o leggere un brano che li ha colpiti, o condividere emozioni o riflessioni, o confrontarsi con gli altri sul significato della speranza. Ore 20.00 oppure 22.00 – Conclusioni • Intervento finale del Maestro La Cava come sintesi e incoraggiamento alla lettura. • Ringraziamenti degli organizzatori. • Chiusura dell'incontro e invito alle iniziative del giorno successivo con il Bibliomotocarro. Note organizzative • Allestimento: lo spazio sarà organizzato come un caffè letterario, qualche tavolino, sedute, luci calde e angolo ristoro (caffè e biscotti). • Atmosfera: accogliente, intima, adatta a favorire la concentrazione durante la lettura e il dialogo successivo. • Partecipanti: giovani studenti, associazioni culturali e cittadinanza.

IL PROGRAMMA DEL 6 E 7 NOVEMBRE 2025

PREMIO TERRE DI CAMPAMIA Antonio La Cava Premio "Il Sud che vince" Bibliomotocarro: la magia dei libri in viaggio. Un premio alla cultura che sa muovere i cuori. Un viaggio con i libri – Incontro con il Maestro Antonio La Cava Premio Terre di Campania – Il Sud che Vince Marigliano, 6-7 novembre 2025 1. Prima dell'evento – Consegna del Passaporto del Lettore – Ogni studente riceve il proprio Passaporto del Lettore almeno 10 giorni prima dell'incontro. – Il passaporto contiene spazi per scrivere riflessioni, frasi o semplici parole sul significato della lettura e sul valore dei libri. – I ragazzi lo compilano nei giorni precedenti, accompagnati dal lavoro in classe e a casa. 2. Accoglienza in Piazza Annunziata – Arrivo degli alunni degli istituti comprensivi di Marigliano. – Il Bibliomotocarro attende i ragazzi al centro della piazza. – Accoglienza festosa con cartelloni e bandierine dedicate alla lettura. – Consegna dei passaporti compilati al tavolo reception, per la timbratura. 3. Saluti istituzionali (attendiamo altre adesioni) Intervengono per i saluti: – Don Lino D'Onofrio, Parroco della Collegiata Santa Maria delle Grazie. – Dott.ssa Angela Buglione, Dirigente scolastico ISIS Manlio Rossi Doria. – Dott.ssa Maddalena Venuso, Presidente Associazione Terre di Campania APS. 4. Il racconto del Maestro Antonio La Cava – Storia del Bibliomotocarro e della sua missione di promozione della lettura. – Momenti narrativi arricchiti da aneddoti ed esperienze vissute. – Proiezione di immagini o brevi video, se disponibili. 5. Momento teatrale con Cristian Izzo – L'attore e drammaturgo Cristian Izzo propone un estratto da un'opera di Carlo Goldoni, adattato per i ragazzi. – Interazione con gli studenti per sottolineare l'importanza della lettura, della scrittura e della cultura come strumenti di crescita personale e collettiva. 6.



I libri parlano – Il Maestro mostra alcuni libri dal Bibliomotocarro, presentandoli come "compagni di viaggio". – Coinvolgimento dei ragazzi: "Quale libro portereste voi in viaggio?" 7. Dialogo con gli alunni e attività sul Passaporto – Spazio alle domande dei ragazzi rivolte al Maestro. – Subito dopo, ciascun alunno scrive sul proprio Passaporto del Lettore una riflessione sull'evento in corso o, più in generale, sul significato che attribuisce alla lettura. – Alcuni studenti saranno invitati a leggere ad alta voce la loro riflessione, condividendo con i compagni il proprio pensiero. – Solo al termine dell'incontro, ogni ragazzo potrà farsi firmare il passaporto dal Maestro La Cava, rendendolo un ricordo unico e personale. 8. Lettura condivisa – Il Maestro legge un brano scelto e invita gli studenti a proseguirne la lettura a turno. – Momento corale che mette in luce la forza della parola letta insieme. 9. Consegna del Premio Terre di Campania – Il Sud che Vince – Riconoscimento ufficiale al Maestro Antonio La Cava come testimone di pace e cultura. – Consegna della targa da parte dell'Associazione Terre di Campania APS. – Motivazione: il Bibliomotocarro come simbolo di riscatto e speranza per il Sud. 10. Conclusione e saluto finale – Dono simbolico di un libro alla scuola da parte del Maestro. – I ragazzi entrano a turno nel Bibliomotocarro, vivendo l'esperienza diretta della piccola biblioteca viaggiante. – Foto di gruppo con i ragazzi intorno al Bibliomotocarro. – Saluto finale del Maestro: "Ogni libro è un amico che vi accompagnerà nella vita." Durata complessiva Circa 2 ore e 30 minuti, con momenti alternati di racconto, teatro, interazione, celebrazione e attività simboliche.


