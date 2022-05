In un convegno, organizzato dall’Associazione Aura Blu, dalla Fondazione Stella Maris Mediterranea e dal Dipartimento di Psichiatria della ASM, che si terrà Sabato 7 Maggio 2022 presso l’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, si parlerà di disturbi dello spettro autistico e di tutte le conseguenze personali, familiari, socio-sanitarie e lavorative, che ne derivano.

“Per l’occasione -si legge in una nota degli organizzatori- sarà anche presentata la “Carta dei diritti delle persone con autismo” e sono previsti 4 crediti formativi per le categorie sanitarie e socio-sanitarie del settore.

Le persone con autismo vivono una situazione grave e paradossale. Grave perché si tratta di una sindrome poco conosciuta in generale, del tutto sconosciuta, relativamente all’età adulta e paradossale perché dopo i 18 anni le persone con autismo praticamente sono abbandonate, un unicum nella Medicina moderna.

Il problema come sempre più spesso accade in Italia e nel Sud in particolare, è ricaduto sulle famiglie, uniche “strutture” che conoscono il problema e si sforzano di gestirlo, tra mille difficoltà.

Le leggi sul Care Giver, sul Dopo – durante noi e sull’Autismo fanno solo intravedere una inversione di tendenza. Molti studi in senso riabilitativo, farmacologico e di inserimento lavorativo suscitano nuove speranze e nuove aspettative.

Le associazioni e le famiglie avvertono la vigilia di un tempo nuovo, sia da un punto di vista socio-sanitario che legislativo e di consapevolezza e per questo chiamano a raccolta la società materana per un grande sforzo di condivisione.”