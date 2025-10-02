Al MA/IN Festival 2025: la musica elettronica come voce contro il silenzio

Venerdì 3 ottobre alle ore 20.00, presso il Cinema “Piccolo” di Matera, il MA/IN Festival 2025 – ospiterà un concerto interamente dedicato al dialogo fra strumenti acustici ed elettronica, in collaborazione con la Scuola di Composizione e la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio “E.R. Duni” di Matera.

La serata si aprirà con tre lavori che esplorano le potenzialità del rapporto fra corpo sonoro e tecnologia: Isneyma per violoncello ed elettronica di Francesco Lamagna (interpreti Donatello Notarnicola e Carlo Mascolo), Frequenze limite: Interferenze per violoncello ed elettronica di Donatello Notarnicola (con Thomas Mondelli al live electronics), e Passeggiata per contrabbasso e live electronics di Vincenzo Procino (con la contrabbassista Grace Troilo).

Alle 20.30 il programma culminerà con Burning Silence, nuova composizione di Giuseppe Salatino, eseguita in collaborazione con l’Intermedia Laptop Ensemble del Conservatorio e con la voce su supporto di Stefania Carulli.

L’opera di Salatino nasce come atto di accusa nei confronti del presente, attraversato da guerre, violenze sistematiche e ingiustizie. In un mondo in cui il genocidio a Gaza, le crisi umanitarie e l’impotenza delle civiltà occidentali trovano spesso risposte insufficienti o omertose, la musica elettronica diventa linguaggio critico e rivelatore.

“Burning Silence – spiega Giuseppe Salatino, docente di Musica Elettronica del Conservatorio di Matera – è un atto d’accusa. Tre monoliti per un solo gesto: il silenzio come dispositivo di potere che istituisce l’omertà globale. È la lingua dei governi che tacciono, delle alleanze che proteggono, delle piattaforme mediatiche che abbassano la soglia dell’umano in nome di una convenienza che normalizza l’inenarrabile.”

“L’elettronica – aggiunge Salatino – non accompagna ma espone. Non offre consolazioni né metafore, ma rifiuta l’ambiguità del “non vedere”: chi tace di fronte alla devastazione civile, partecipa. La scena, infine, resta ai vivi: la voce, già oltre, chiede conto. Il silenzio brucia perché custodisce la colpa”.

Burning Silence sarà eseguito da Mariagrazia De Leo, Chiara Lombardi D’Errico, Valeria Maglio, Emilio Oliva e Lorenzo Palmisano, giovani interpreti dell’Intermedia Laptop Ensemble del Conservatorio di Matera, insieme alla voce registrata di Stefania Carulli.

Con questo appuntamento, il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera conferma il proprio ruolo come laboratorio di ricerca e innovazione musicale, capace di fare della composizione contemporanea non solo un terreno sperimentale ma anche uno spazio etico di riflessione sul presente.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.