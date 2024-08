Al Lucania Film Festival lancio del progetto “Tra Matera e Mare: rural wine experience”

Si terrà questa sera, mercoledì 7 agosto alle ore 18.15, nella prestigiosa cornice internazionale del Lucania Film Festival – in Piazza Umberto I a Pisticci, l’evento di lancio del progetto di marketing delle “Tra Matera e Mare: rural wine experience”. Durante l’evento verrà presentato anche il nuovo brand di destinazione turistica MATERAMARE. “L’evento –si legge in una nota- avrà luogo nell’ambito del fitto programma del Lucani Film Festival, in particolare durante il live podcasting del Radio Festival, che quest’anno celebra i 100 anni della RADIO con il tema “La Società della Stanchezza”. Il live podcasting, dal titolo “La stanchezza genera bellezza” a cura di TAM, vedrà la partecipazione di ospiti quali Severino Fiore, Giuseppe Lalinga e Alessandro Martemucci, referenti del progetto. L’obiettivo del progetto “Tra Matera e Mare: rural wine experience” è creare percorsi turistici che partono da Matera e arrivano al mare, promuovendo la cultura e i comuni dell’entroterra, le aziende e il territorio più in generale attraverso forme ed esperienze di turismo rurale e lento. Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma FEASR Basilicata 2014-2020 Misura 16.3 e gestito da Studio Risorse S.r.l. in cooperazione con le aziende agricole e vitivinicole lucane F.lli Dragone, Masseria Crocco e Fontanarosa Vini, oltre a numerosi altri partner coinvolti. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire nuovi percorsi turistici inclusivi e le eccellenze della regione, immergendosi nelle tradizioni rurali lucane, valorizzando il territorio tra Matera e il Mare attraverso una prospettiva innovativa e sostenibile.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.