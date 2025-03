Al Liceo Tommaso Stigliani di Matera la Giornata Europea dei Giusti dell’Umanità

Il Liceo Tommaso Stigliani di Matera, in collaborazione con il Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’Università degli Studi della Basilicata, promuove -si legge in una nota- “la Giornata Europea dei Giusti dell’Umanità, un evento di grande rilievo culturale e sociale che si terrà il 6 marzo 2025 presso l’Auditorium Gervasio di Matera. Istituita dal Parlamento Europeo il 10 maggio 2012, questa giornata è dedicata a tutti coloro che si sono distinti per il loro impegno civile e sociale, opponendosi ai totalitarismi, alle persecuzioni e alle discriminazioni. Persone che, con il loro coraggio e sacrificio, hanno fatto la differenza in società segnate da violenza, intolleranza, razzismo e oppressione. Dal 2017, in Italia, la Giornata dei Giusti è stata riconosciuta come solennità civile. Un percorso di memoria, consapevolezza e impegno civile. Questa celebrazione si inserisce in un percorso formativo avviato all’inizio dell’anno scolastico dal Liceo Stigliani di Matera, fortemente sostenuto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosaria Santeramo. Gli studenti, come autentici ‘pescatori di perle’, si sono immersi nel mare della Storia alla ricerca di figure che, con le loro azioni, hanno scelto il bene: «ogni persona è un mondo intero. Chi salva una vita, salva il mondo intero.» La mattina del 6 Marzo 2025 saranno svelati i Giusti scelti dagli studenti, i cui nomi saranno inseriti nel Giardino dei Giusti del Liceo Stigliani di Matera, un progetto che prenderà forma grazie alla preziosa collaborazione di docenti e studenti del Corso di Laurea in Architettura e del Dottorato Cities and Landscape dell’Università degli Studi della Basilicata. Il giardino sarà realizzato nel corso del prossimo anno scolastico attraverso laboratori di progettazione e autocostruzione. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio e la collaborazione di numerose istituzioni e associazioni, tra cui la Provincia e il Comune di Matera, la Fondazione Matera-Basilicata 2019, l’Associazione Matera Olistica, l’Associazione Quartiere Lanera e SO|STA – Lo Spazio dello Stare. L’iniziativa è inoltre patrocinata dalla Fondazione Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), una Onlus con sede a Milano con la quale il Liceo Stigliani ha instaurato una forte collaborazione. La fondazione opera a livello internazionale per la creazione di Giardini dei Giusti, offrendo strumenti di ricerca e valorizzazione delle storie di coloro che hanno incarnato i valori della giustizia e della solidarietà. L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione e sensibilizzazione, rivolta agli studenti, alla cittadinanza e alle istituzioni, per promuovere una cultura della memoria e dell’impegno civile: “il bene è sempre fragile quindi deve essere sorretto. Far conoscere i Giusti significa dare forza alla persone per essere giuste ancora” (Gabriele Nissim).”

