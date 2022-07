Al Liceo “Tommaso Stigliani” cerimonia di premiazione studenti diplomatisi con 100 o 100 e lode

Il giorno 15 luglio alle ore 17.30 nell’Aula Magna del Liceo “Tommaso Stigliani” avrà luogo la cerimonia di “Premiazione delle Eccellenze“, rivolta agli studenti che si sono distinti per il brillante percorso formativo e che hanno conseguito la votazione di 100 e lode e 100 negli Esami di Stato appena conclusi.

“La cerimonia, –si legge in una nota– presenziata dal Dirigente Scolastico Rosanna Papapietro, vedrà la partecipazione della prof.ssa Francesca Sogliani (Direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici), della prof.ssa Rosa Alba Demetrio (Presidente Regionale FAI) e di Attilio Troiano (Polistrumentista e Compositore).

Nel corso della cerimonia gli studenti dei quattro indirizzi (Lidia Di Luca, Francesca Bernalda, Filomena Ferri, Stefano Melodia, Claudia Giusy Scardillo del Liceo delle Scienze Umane, Mariapia Caldone, Sara Fontanarosa, Marika Madio, Sara Nicoletti, Lucia Paolicelli, Cristina Castelmezzano, Mariapia Gallo, Alessandra Cammarota, Sabrina Rosaria Carriero, Giuseppe Ribecco, Carlotta Sarli del Liceo Linguistico, Laura Domenichiello del Liceo Economico Sociale, Ilenia Pia Calabrese, Bernardo Pio Carbone, Arianna Montemurro del Liceo Musicale) riceveranno dagli ospiti presenti la pergamena, a firma del Dirigente, attestante il titolo di “Eccellenza”.

L’occasione sarà propizia per ribadire l’importanza della scuola nella sua funzione pedagogica e per gioire insieme ai nostri studenti augurando loro un futuro radioso, in cui la passione spesa tra i banchi di scuola sia sempre loro “compagna di vita”.”