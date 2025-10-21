Al Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera torna la Festa della Creatività

Il Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera torna a celebrare la Festa della Creatività con un evento aperto alla città, all’insegna dell’arte, dell’inclusione e della partecipazione.

La centralissima Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto, animato dagli studenti del liceo con aquiloni di ogni forma e colore, decorati con messaggi che invitano a superare i confini delle disuguaglianze e dei pregiudizi, promuovendo la pace e la solidarietà tra i popoli.

Nel corso della mattinata, gli studenti guideranno laboratori creativi dedicati alla costruzione di aquiloni, rivolti agli alunni delle scuole medie, ai turisti e ai passanti. Un’occasione per favorire il dialogo tra generazioni e culture attraverso l’arte condivisa.

Il momento culminante sarà una suggestiva performance collettiva: grandi aquiloni multicolori, indossati dagli studenti, simuleranno il volo nel cielo, trasformandosi in simboli viventi di pace, libertà e fratellanza. L’ evento andrà in onda in diretta a partire dalle 10,30 a cura dell’indirizzo multimediale sui canali social della scuola. Gli studenti di grafica hanno curato la creazione della locandina ufficiale della festa.

La Festa della Creatività rappresenta anche un’opportunità per conoscere da vicino il Liceo Artistico, le sue attività e il suo spirito innovativo, in vista delle future scelte scolastiche.

Parteciperanno la SMS G. Pascoli con le Classi terze delle sezioni D, E, G ,H , I, M e i loro docenti accompagnatori e la SMS E. Fermi con le Classi terze delle sezioni a,A, B, C, D e i loro docenti accompagnatori.

Classi coinvolte del Liceo Artistico:

4A, 4B, 4D, 5C

Docenti di indirizzo tecnico artistico coinvolti:

Monica Camerota, Geo Coretti, Francesco Farella, Antonella Malvasi, Marina Panza, Giuseppe Palazzo, Angela Sacco e Marta Salonna

Referente dell’Orientamento prof.ssa Bruna Gaudiano

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. ssa Patrizia DI FRANCO

Festa della Creatività 2025

Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera

24 ottobre 2025

Dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Piazza Vittorio Veneto, Matera

Con il patrocinio del Comune di Matera