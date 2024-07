Al Je So Pazzo ”Music Festival” in finale anche Marzia e Matheus

La coppia materana-brasileira, composta da Marzia Lionetti che ha ereditato le qualità del musicista di razza dal papà Felice, e dal marito Matheus Andrade continua a incantare il pubblico di mezzo mondo: in pista e sulle navi. Stavolta alla finalissima nazionale della 9^ edizione del Je so pazzo Music festival sono un passo dal podio e domani 21 luglio a Marino ( Roma) potrebbero entrare tra i primi tre e giocarsela fino all’ultimo applauso. Loro gareggiano nella categoria over, come da locandina.

Il contest, manco a dirlo è stato molto lungo con 300 competitors per ogni gruppo. Fatevi un po’ di conti e avrete una scia di melodia e di repertorio che pescano in tutti i continenti e generi, come hanno fatto Marzia e Mathias.



“E tra questi 9 finalisti domani -dice il papà Felice Lionetti- ne saranno scelti 3….speriamo bene per Marzia e Matheus. Come duo si sono esibiti in importanti contesti musicali internazionali tra cui la radio brasiliana, quella spagnola delle Canarie e tanto altro. Ultimamente dopo aver lavorato come musicisti nella MSC Crociere sia nel Mediterraneo che nell’ Atlantico tra Brasile, Uruguay e Argentina, sono in trattative con una grande compagnia di crociere statunitensi” . Marzia , ricordiamo, si è laureata in pianoforte al Conservatorio di Matera con il massimo dei voti. Abbiamo parlato di lei in un servizio del 2023 https://giornalemio.it/eventi/salud-do-brasil-con-marzia-lionetti-le-tante-giornate-blu-del-mare/. Speriamo di riparlarne ancora dopo la finalissima…