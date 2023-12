Al ‘’Guerrieri’’ Marquis Dolford & The blevWorship

La data si avvicina e ormai ci siamo, con pochissimi biglietti disponibili, come riporta sulle pagine social il noto musicista materano Dino Plasmati che ogni anno, sotto Natale come si suol dire, porta a Matera eventi di grande livello direttamente dagli Stati Uniti. Questa volta da Washington. A esibirsi sul palco del Teatro ‘’Guerrieri’’ MARQUIS DOLFORD & The blevWorship. Abbiamo visto alcuni video su youtube e sono davvero al top. Del resto è un Evento targato Mifajazz Christmas Festival 2023 e non poteva che essere di alto livello. Da non perdere. Per Info e prenotazioni contattare il 329.1680399