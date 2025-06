Al Gezziamoci anche con il biglietto sospeso. Sound, solidarietà e sostenibilità e un quiz…

Sono le tre ‘’S’’ che accanto a musica, laboratori, sapori, incontri e promozione dei territori caratterizzeranno la 38^ edizione del ” Gezziamoci 2025” che comincerà il 20 e 21 giungo a Miglionico con la quarta edizione del ”Gezziamoci contest” Premio Alessandro Cilla. La manifestazione , che prevede oltre 40 date fino a dicembre, è stata presentata a Matera – nella sede di via Collodi- dal presidente dell’Onyx jazz club Luigi Esposito e dal e dal direttore artistico del festival, Kevin Grieco nel corso di una conferenza stampa, a cui hanno partecipato il sindaco di Miglionico Giulio Traietta e il direttore dell’Apt Margherita Sarli. Il festival coinvolgerà questa estate i comuni di Aliano, Genzano, Oppido Lucano, Nova Siri, Sasso di Castalda e Matera dove sono per cinque giorni, presso i giardini dell’Hotel del Campo, concerti e laboratori. Tra i concerti segnalati figurano i concerti di Gegè Telesforo Big Mama Legacy il 9 agosto a Nova Siri,, il concerto delle Due Sicilie con Alfio Antico e altri il 10 agosto a Sasso di Castalda, l’incontro con Pino Saulo di Radiotre il 28 agosto a Matera. Confermato il concerto all’alba dei 31 agosto, in un luogo che sarà reso noto all’ultimo momento, con Israel Varela e Aldo di Caterino Duo e in serata, all’Hotel del Campo, con Enrico Pieranunzi e Aldo di Caterino Ensemble. L’Onyx ha anche annunciato l’attivazione di una audioteca a Palazzo San Gervasio con la donazione di cd e altro materiale alla biblioteca comunale ” Joseph and Mary Agostine”. Gli organizzatori hanno previsto l’istituzione del biglietto sospeso, per i bambini e famgilie indigenti su segnalazione di associazioni di volontariato. La fase estiva si concluderà il 21 settembre con un concerto sotto la ”grande quercia” del colle di Timmari (Matera) con Mike Rubini Ensemble. Il resto lo troverete nei corposi comunicati allegati. Annotate pure luoghi e concerti e non dimenticate il biglietto sospeso, come ha ricordato Vito Cilla anche a nome delle associazioni Open e Caritas.

"Il mondo del jazz italiano unisce la propria voce a chi chiede verità, giustizia e fine immediata della violenza.



Per Gaza. Per la Pace. Per l’Umanità.”

JAZZ AL CASTELLO COMUNICATO STAMPA

In occasione della Festa della musica il Gezziamoci CONTEST 2025

Sua maestà il Jazz al castello

Dal 20 al 21 giugno a Miglionico il concorso nazionale per giovani musicisti organizzato dall’Onyx

Jazz Club che assegna il Premio Alessandro Cilla. Sei finalisti a confronto

e una giuria composta dal compositore Israel Varela e dai giornalisti Pino Saulo e Ugo Sbisà

Miglionico è pronta ad ospitare il Gezziamoci Contest 2025, il concorso nazionale riservato a

progetti di musica jazz e musicisti, dal solo al quintetto, organizzato per il quarto anno consecutivo

dall’associazione culturale materana Onyx Jazz Club. Dedicata ad Alessandro Cilla, giovane socio

dell’Onyx, l’iniziativa si svolgerà dal 20 al 21 giugno in occasione della Festa della Musica. Luogo

delle esibizioni saranno gli spazi del Castello del Malconsiglio, una delle fortificazioni più celebri del

Mezzogiorno, entrata nella storia per aver ospitato nel 1485 la Congiura dei Baroni contro il re

Ferdinando I d’Aragona. L’obiettivo ambizioso di stimolare la creatività valorizzando gruppi e solisti

emergenti interpreti di qualsiasi stile jazzistico, dal swing al BeBop, dall’HardBop al Jazz-modale, dal

progressive jazz al Jazz-rock, fa del Contest uno degli appuntamenti chiave del festival Gezziamoci,

che quest’anno giunge alla 38.ma edizione. Inaugurato a febbraio, il cartellone ospita anche artisti di

fama internazionale e si articola, come sempre, con concerti, laboratori didattici, passeggiate

sonore, ascolti guidati, performance, incontri culturali, mostre. A distinguere tutti gli appuntamenti

sono i temi e i messaggi che costituiscono ormai il patrimonio culturale dell’Onyx. Tra questi, il forte

legame con il territorio, la valorizzazione di luoghi meno conosciuti, la sostenibilità ambientale,

l’inclusione e la solidarietà, il welfare culturale.

Il Contest nasce da un bando nazionale aperto a musicisti che al momento dell’invio della

candidatura non abbiano all’attivo contratti di produzione discografica e non abbiano compiuto 35

anni. Designati da una pre-selezione effettuata da una giuria popolare nel maggio scorso, i sei

finalisti del concorso saranno valutati da una giuria speciale composta dal batterista e compositore

messicano Israel Varela, dal giornalista Pino Saulo, uno degli artefici insieme con Pinotto Fava di

Audiobox, rassegna internazionale di ricerca sonora ospitata a Matera tra la fine degli anni ’80 e il

’90, e dal giornalista Ugo Sbisà, che ha sostituito il compositore Gianluigi Giannatempo. Il gruppo o il

solista vincitore avrà la possibilità di inaugurare l’edizione 2026 del Gezziamoci e firmare un

contratto discografico con l’etichetta indipendente OnyxDischi, settore discografico dell’associazione

Onyx, per la stampa di 200 cd, oltre alla distribuzione digitale del prodotto discografico. Nelle due

giornate del Contest i giovani jazzisti saranno ospiti di famiglie miglionichesi, protagoniste di un

modello di accoglienza che l’Amministrazione comunale ha adottato per mettere in luce i valori

fondamentali che contraddistinguono il carattere della gente lucana e la loro cultura.

La prima serata, venerdì 20 giugno, ha in programma una mostra fotografica, che si aprirà

alle 20, con gli scatti di Enza Doria, un grande affresco di atmosfere, dettagli, paesaggi del

Gezziamoci, e l’esibizione fuori concorso, alle 21, di Francesco Cerullo Trio. La formazione è

composta da giovani musicisti calabresi, i fratelli Francesco Cerullo, diciottenne, pianoforte, e

Giacomo Cerullo, tredicenne, basso elettrico e contrabbasso, ai quali si affianca Guido Rovere,

ventenne, batteria. Il loro repertorio è intriso di sonorità mediterranee che rendono omaggio ad una

leggenda del jazz come Chick Corea. Seguirà, alle 21.30, la performance “Racconti di Jazz” che

avrà come protagonisti Elisabetta Rubini, voce narrante, Gianfranco Menzella, sax, Sandro Savino,

pianoforte, Cosimo Maragno, chitarra, Camillo Salerno, contrabbasso. Fuori dal castello, la serata si

concluderà con una jam session fra artisti.



La seconda serata, sabato 21 giugno, si aprirà alle 10 con una visita guidata al Castello e

una performance in solo di Israel Varela. Dalle 19 avrà inizio la finale. A darsi battaglia a suon di

accordi, vocalizzazioni, assoli, improvvisazioni saranno Andrea Zerbetto Trio, The Pucciarelli Group,

Ndaya Group, Progetto Magi, Erika Le Fauci, Night Bloom Trio. La proclamazione del vincitore è

prevista per le 23 con la consegna del Premio Alessandro Cilla, che i soci dell’Onyx ricordano

attraverso attività a supporto dell’educazione musicale promosse dai genitori e dai fratelli.

La formazione originaria dell’Andrea Zerbetto Trio nasce dall’incontro di tre musicisti con

background differenti al Conservatorio di Groningen, in Olanda. A Miglionico il trio sarà composto da

Andrea Zerbetto, pianoforte, Simone Lanzi, contrabbasso, Davide Grigoli, batteria. il gruppo è alla

costante ricerca di un linguaggio personale, ispirato tanto dal bebop quanto dal modal jazz e dalle

esplorazioni ritmiche e armoniche del jazz contemporaneo. Giuseppe Pucciarelli, pianoforte, Aldo

Capasso, contrabbasso e basso elettrico, Marco Gagliano, batteria, Luigi Lombardi, pianoforte e

tastiere, sono i musicisti di The Pucciarelli Group, un ensemble di jazz contemporaneo che non

disdegna contaminazioni con folk e rock britannico. Francois Ndaya Mbaje, chitarra, compositore, è

il leader di Ndaya Group, di cui fanno parte anche Marco Porcelluzzi, sassofono, Erica Ruggiero,

voce ed elettronica, Moreno Di Matteo, basso elettrico, e Riccardo Cascino, batteria, uniti in un

«progetto creativo – spiegano – in cui l’inventiva e la spontaneità vengono messe a servizio di brani.

L’idea è quella di risultare contemporanei andando ad ibridare forme e linguaggi più classici con

nuove tecnologie e approcci musicali». Progetto Magi è la formazione composta da Mattia Mauttini,

batteria, Marco Risolino, piano, Marco Vavassori, contrabbasso. «La ricerca compositiva e stilistica

dei brani originali – scrivono – verte sull’obiettivo di un “lirismo moderno”, di un suono in cui la

melodia, fulcro dell’interplay tra i musicisti, possa esprimersi libera in un contesto armonico moderno

che predilige l’approccio modale. A livello ritmico le composizioni tendono verso un approccio fluido,

in cui le poliritmie e i giochi di illusione ritmica sono a servizio unicamente della melodia». La

messinese Erika Le Fauci, voce e pianoforte, è l’unica solista in gara. Ha dato vita al progetto “Two

in One” che consiste nell’interpretare standard e brani moderni con l’obiettivo di produrre sonorità

“intimistiche” e idealmente ispirate, per certi aspetti, all’impressionismo musicale. «Una concezione,

questa del pianoforte e della voce, che immagina che gli stessi si “confondano” al punto da

diventare, teoricamente, un solo strumento. Da qui il titolo Two in One», afferma la musicista.

Pregno di contaminazioni provenienti da esperienze di studi e di vita diversi il Night Bloom Trio,

formato da Pasquale Di Palma, chitarra, Ciro Coticelli, batteria, Orazio Avagnano, basso, il cui

progetto è comporre musica inedita che abbraccia vari generi musicali unendo ritmi e suoni moderni

all’armonia tipica del jazz.

I COMUNICATI DEL GEZZIAMOCI 2025

ONYX JAZZ CLUB

A Matera e in altri sette comuni lucani la 38.ma edizione del Gezziamoci

È un festival che farà stare meglio

Un Contest e concerti con Gegè Telesforo, Israel Varela, Alfio Antico, Enrico Pieranunzi e

altri 109 musicisti, laboratori, trekking sonori in un programma

attento al benessere individuale, all’inclusione sociale, alla sostenibilità

Si scrive Gezziamoci, si legge welfare culturale. L’Onyx Jazz Club, l’associazione

materana che da 38 anni organizza il Jazz Festival della Basilicata, ha fatto sua da tempo

questa equazione, perché ogni concerto non è limitato all’ascolto di buona musica, ma è

una chiave per creare relazioni con il territorio, coinvolgerlo in un progetto più ampio, diretto

a migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere la bellezza dei luoghi, rompere

l’isolamento, combattere l’emarginazione, stimolare i rapporti sociali, rafforzare il senso di

comunità, prevenire il disagio, favorire la coesione. In altre parole, avere cura del benessere

soggettivo. Il festival non farà guarire, ma farà stare meglio.

Un’esagerazione? No. Non tutti gli obiettivi sono realizzati, non tutti i risultati sono

immediati, ma l’anima immateriale del festival è un fiume carsico che agisce in profondità e

l’impegno dell’associazione ha comunque il valore di una semina destinata nel tempo a dare

i suoi frutti. Quest’anno il festival Gezziamoci non può ignorare la sofferenza del popolo

palestinese martoriato dai bombardamenti e dalla fame e pertanto condivide l’appello

lanciato dal mondo del jazz italiano che “unisce la propria voce a chi chiede verità, giustizia

e fine immediata della violenza. Per Gaza. Per la Pace. Per l’umanità”. Altri temi che

contraddistinguono il cartellone 2025 sono quelli della solidarietà, dell’inclusione sociale e

della sostenibilità ambientale. L’Onyx li propone attraverso le iniziative del “biglietto

sospeso”, con il coinvolgimento di Caritas Diocesana, don Angelo Tataranni e Open

Solidarietà, e delle corse gratuite su autobus messi a disposizione dall’azienda di trasporti

Autolinee Petruzzi.



Ispirata alla tradizione napoletana del “caffè sospeso”, l’idea del “biglietto sospeso”

nasce con l’obiettivo di rendere la musica accessibile a tutti. La premessa è che nel 2019

l’Organizzazione mondiale della Sanità ha riconosciuto ufficialmente la musica come

promotrice di benessere psicofisico. Essa contribuisce infatti a migliorare la salute mentale

dei bambini e delle famiglie, riducendo ansia e stress, favorendo la socializzazione e lo

sviluppo cognitivo. Su queste basi in Italia sono maturate numerose esperienze positive.

Rivolto ai bambini, alle loro famiglie e agli accompagnatori, il progetto dell’Onyx si propone

di sostenere l’inclusione sociale e promuovere il benessere psicologico e relazionale di

grandi e piccoli attraverso la musica. Saranno i soci dell’Onyx a dare vita volontariamente

all’iniziativa, alla quale potrà aderire anche il pubblico del Gezziamoci acquistando un

biglietto in più nella cartolibreria Montemurro, a Matera, in via delle Beccherie 69. Il progetto

è stato condiviso da Caritas Diocesana, don Angelo Tataranni e volontari di Open

Solidarietà. Con il “biglietto sospeso” si potrà offrire un “sorso” di cultura a chi abitualmente

non ha la possibilità di donarselo, per una dolce condivisione del piacere della musica jazz.

Ha invece l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e contribuire a tutelare l’ambiente

l’iniziativa “Attaccati al bus”, con la quale dal 27 al 31 agosto il pubblico del Gezziamoci avrà

la possibilità di lasciare l’auto vicino casa e servirsi gratuitamente del servizio di trasporto

offerto in collaborazione con Autolinee Petruzzi. Le corse saranno in partenza da piazza

della Visitazione verso il luogo del festival che anche per questa edizione sarà l’accogliente

Giardino dell’Hotel del Campo. Gli orari sono disponibili sul sito onyxjazzclub.com.

L’anima più materiale del cartellone, che si dipanerà in sette comuni lucani, oltre alla

città di Matera, è fatta di un Contest a Miglionico e concerti con 113 musicisti, lezioni e

laboratori legati alla tradizione lucana della pasta fatta in casa, degustazioni di vini della Doc

Matera, tinture naturali su carta, quilling e musica per bambini, incontri con giornalisti,

un’audioteca Onyx a Palazzo San Gervasio, trekking sonori tra jazz e blues a Sasso di

Castalda, attività in collaborazione con la LABA, Libera Accademia delle Belle Arti, di

Brescia, nuova produzione con la G.O.L.- Giovane Orchestra Lucana.

La 38.ma edizione del Gezziamoci ha già alle spalle cinque appuntamenti che si sono

tenuti tra febbraio e aprile. Tra questi “Inumana. Cos’è l’uomo senza la libertà?”, melologo

per pianoforte e voce di Rossella Spinosa e Laura Silvia Battaglia, l’omaggio a Luca Flores

a cura di Pasquale Mega, a 30 anni dalla scomparsa del grande pianista, e gli incontri con

Carlo Andorlini sul tema “La cura della cultura” e con Luciano Vanni, Ledo Prato e Andrea

Maulini in “Dialoghi sulla cultura”. Venerdì 20 e sabato 21 giugno il festival terrà al battesimo

la quarta edizione del Gezziamoci Contest, concorso per giovani jazzisti, singoli o in gruppo,

che sarà ospitato a Miglionico in occasione della Festa della musica per l’assegnazione del

Premio Alessandro Cilla. Il successivo appuntamento sarà in programma ad Aliano il 27

giugno con il concerto di Mike Rubini Extensive Quartet. Il concerto omaggio “Rossella

Palagano singing Cole Porter” terrà banco il 12 luglio a Genzano. Undici le date di agosto,



tra le quali si segnalano il concerto di Gegè Telesforo che il 9 agosto presenta “Big Mama

Legacy” a Nova Siri, il Concerto delle Due Sicilie di Patrizio Trampetti, Alfio Antico, Jenna’

Romano con Amedeo Ronga e Gennaro Scarpato il 10 agosto a Sasso di Castalda e dal 27

al 31 agosto, a Matera, nel giardino dell’Hotel del Campo per tutta la giornata, laboratori

estivi sulla pasta fatta in casa, sul Miskiglio, degustazioni di vini, musica per bambini,

laboratori di Quilling, guide all’ascolto con il giornalista Pino Saulo, Dj set, e concerti la sera

con i Koda Quintet, Chromogen, Giuseppe Venezia Quintetto feat. Quentin Collins e Israel

Varela, Nguyen Le e Chris Jennings il 30 agosto. Sempre a Matera, il giorno dopo, il 31

agosto, il tradizionale concerto all’Alba in località segreta e, a chiusura della fase estiva del

Gezziamoci, il concerto di Enrico Pieranunzi & Aldo Di Caterino Duo.

Tutti gli altri appuntamenti del Gezziamoci, in dettaglio, sono indicati nel programma

allegato.



Biglietti:

Prevendite online disponibili dal 30 giugno su TICKETSMS o presso la Cartoleria

Montemurro, via delle Beccherie, 69 Matera, tel. 0835 33.34.11

Il nostro archivio

• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana

ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, ha

festeggiato il 23 gennaio i suoi quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla

passione del jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New

York, che aprì nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City. L’Onyx si connota per un

originale percorso che l’ha portata a sviluppare tre principali linee di azione: la

programmazione di concerti, la formazione e la valorizzazione dei talenti locali, la

produzione di dischi.

◼ Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata

coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della

valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della

Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati,

da Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo

Fresu a Roberto Ottaviano, che avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star

internazionali Steve Lacy, Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel

Karlsson. Il Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei

festival jazz ecosostenibili.

G E Z Z I A M O C I 2025

Il Jazz Festival della Basilicata

38 EDIZIONE

“Il mondo del jazz italiano unisce la propria voce a chi chiede verità, giustizia e fine

immediata della violenza.

Per Gaza. Per la Pace. Per l’Umanità.”

Venerdì 20 – Sabato 21 giugno | Festa della Musica

MIGLIONICO (MT) – Castello del Malconsiglio

GEZZIAMOCI CONTEST IV EDIZIONE

Premio Alessandro Cilla

Venerdì 27 Giugno | ALIANO (MT) – Museo Russotto e Piazzetta Panevino | dalle ore 18

MIKE RUBINI EXTENSIVE QUARTET

Mike Rubini, alto sax, balto sax, EWI, electronics

Marino Cordasco, piano, keyboard

Pasquale Gadaleta, contrabbasso

Gianlivio Liberti, batteria

Sabato 12 LUGLIO | GENZANO (PZ) – Giardino Palazzo dell’Agli | ore 21

ROSSELLA PALAGANO SINGING COLE PORTER

Rossella Palagano, voce

Bruno Montrone, pianoforte

Giuseppe Venezia, contrabbasso

Giovanni Scasciamacchia, batteria

Domenica 3 AGOSTO | OPPIDO LUCANO (PZ) – Largo San Michele | ore 21

ROSSELLA PALAGANO SINGING COLE PORTER

Rossella Palagano, voce

Bruno Montrone, pianoforte

Giuseppe Venezia, contrabbasso

Giovanni Scasciamacchia, batteria

Giovedì 7 AGOSTO | OPPIDO LUCANO (PZ) – Largo San Michele | ore 21

MINO LIONETTI & THE SHUFFLE’S BROTHERS

Mino Lionetti, armonica e voce

Claudio Tristano, chitarra

Giuseppe Pignatelli, basso elettrico

Roberto Fiorino, batteria

Sabato 9 AGOSTO | NOVA SIRI (MT) | ore 21

GEGÈ TELESFORO BIG MAMA LEGACY

GeGè Telesforo, voce, percussioni, batteria

Christian Mascetta, chitarra acustica ed elettrica, ukulele, voce

Michele Santoleri, batteria e percussioni

Vittorio Solimene, organo, Wurlitzer piano

Giovanni Cutello, sax alto

Sabato 9 AGOSTO | SASSO DI CASTALDA (PZ) – Terrazza I.J.T. (Indicazione Jazzistica

Tipica) ore 19.30 | VIVI IL BORGO | TRA BLUES & ETNICA

BLUES EXPERIENCE ACOUSTIC TRIO

Mino Lionetti, voce, armonica e chitarra

Claudio Tristano, chitarra e voce

Giuseppe Pignatelli, contrabbasso, basso elettrico

MINO LIONETTI & THE SHUFFLE’S BROTHERS

Mino Lionetti, armonica e voce

Claudio Tristano, chitarra e voce

Giuseppe Pignatelli, basso elettrico

Roberto Fiorino, batteria

Domenica 10 AGOSTO | SASSO DI CASTALDA (PZ)

VIVI IL BORGO, TRA BLUES & ETNICA

ore 9.30 | partenza da

TREKKING SONORO NEL BOSCO CON ALFIO ANTICO E AMEDEO RONGA

ore 21 | Terrazza I.J.T. (Indicazione Jazzistica Tipica)

CONCERTO DELLE DUE SICILIE

PATRIZIO TRAMPETTI, ALFIO ANTICO, JENNA’ ROMANO

Con AMEDEO RONGA e GENNARO SCARPATO

Patrizio Trampetti, voce e chitarra

Alfio Antico, tamburi a cornice

Jennà Romano, voce e chitarre

Amedeo Ronga, contrabbasso

Gennaro Scarpato, batteria e percussioni

Lunedì 11 AGOSTO | PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

ore 18 | Biblioteca Comunale Joseph and Mary Agostine (Piazza don Minzoni)

AUDIOTECA DEL GEZZIAMOCI, un punto d’ascolto nel cuore della Basilicata

Inaugurazione

ore 22 | Casetta del Cacciatore

DUO RAMAGLIA – GASMI

Kevin Angus Ramaglia, chitarra

Alessandro Gasmi, flauto

Mercoledì 27 Agosto | MATERA – Giardino Hotel del Campo

ore 18.30 | LABORATORI ESTIVI

Workshop di tinture naturali su carta con Marghita D’Alò e Isabella Milano

A cura di Abitare Circolare School

ore 21 | KODA 5TET

Matteo Francesco Capacchione, sax

Leonardo Odierna, sax

Alfonso Marra, pianoforte

Cosma Damiano De Matteis, contrabbasso

Luca D’Arco, batteria

Giovedì 28 Agosto | MATERA – Giardino Hotel del Campo

ore 19 | LABORATORI ESTIVI

PINO SAULO. IL JAZZ ALLA RADIO

La radio tra diffusione e produzione

ore 21 | CHROMOGEN

Matteo Magnaterra, basso e composizione

Matteo Scarcella, sassofono

Vincenzo Messina, batteria

in collaborazione con Sghetto Records

ore 23 | Dj SET

con Pierdomenico Niglio

Venerdì 29 Agosto | MATERA – Giardino Hotel del Campo

ore 19 | LABORATORI ESTIVI

LA PASTA FATTA IN CASA

Associazione Mani in Pasta (Montescaglioso)

ore 21 | GIUSEPPE VENEZIA QUINTETTO feat. QUENTIN COLLINS

Quentin Collins, tromba

Attilio Troiano, sax

Bruno Montrone, pianoforte

Giuseppe Venezia, contrabbasso

Pasquale Fiore, batteria

ore 23 | BLACK JAZZ

Dj set d’ascolto con Pino Saulo

Sabato 30 Agosto | MATERA – Giardino Hotel del Campo

ore 10 | LABORATORI ESTIVI

GIOCAJAZZ, SCOPRIRE LA MUSICA GIOCANDO!

Progetto di avvicinamento alla musica jazz con i bambini dell’asilo nido “Il Tiglio”

con Rossella Palagano e Kevin Grieco

QUILLING, GIOCARE CON LA CARTA

con Anna Angiulli dei Volontari Open Culture 2019

LA VIA DEL MISKIGLIO

La pasta di miskiglio con le comunità di Chiaromonte, Fardella, Teana e Calvera

ore 19.00 | VINI TAVERNA

DEGUSTAZIONE DEI VINI DELLA DOC MATERA

ore 21 | ISRAEL VARELA – NGUYEN LE – CHRIS JENNINGS

Nguyen Le, chitarra

Chris Jennings, contrabbasso

Israel Varela, batteria

Domenica 31 agosto | MATERA

ore 5 | appuntamento in Piazza della Visitazione

CONCERTO ALL’ALBA – Secret place

ISRAEL VARELA & ALDO DI CATERINO DUO

Israel Varela, batteria

Aldo Di Caterino, flauto

ore 21 | Giardino Hotel del Campo

ENRICO PIERANUNZI & ALDO DI CATERINO ENSEMBLE

Enrico Pieranunzi, pianoforte

Aldo Di Caterino, flauto

Carlo Bavetta, contrabbasso

Cesare Mangiacavallo, batteria

Domenica 21 settembre | Grande Quercia Monumentale sita al 40°43’30.6″N,

16°31’26.1″E – SP Timmari – Santa Chiara – Matera

RACCONTI PER UNA GRANDE QUERCIA

MIKE RUBINI ENSEMBLE

in collaborazione con Novara Jazz, CAI Falco Naumanni, UISP circolo di Matera

sabato 11 ottobre | Matera – Auditorium Gervasio



ore 21 | DI COSA VIVE L’UOMO? LA MUSICA DI KURT WEILL

G.O.L. feat. PEPPE SERVILLO & COSTANZA ALEGIANI

Peppe Servillo, voce

Costanza Alegiani, voce

Giovane Orchestra Lucana diretta da Ettore Fioravanti

Arrangiamenti di Gianluigi Giannatempo

Venerdì 17 ottobre | MATERA – Casa Cava

ore 21 |THE FUTURE IN A TREE

MARCO BARDOSCIA TRIO

Marco Bardoscia, contrabbasso

William Greco, pianoforte

Dario Congedo, batteria

Venerdì 31 ottobre | MATERA – Cinema Il Piccolo

ore 21 | CAROSELLO IN JAZZ

PASQUALE MEGA SESTETTO

Pasquale Mega, pianoforte

Sabino Fino, sax tenore e soprano

Claudio Chiarelli, sax contralto

Aldo Di Caterino, flauto

Antonello Losacco, contrabbasso

Giovanni Angelini, batteria

Venerdì 8 novembre | MATERA – Casa Cava

ore 21 | MOON KIN | EMANUELE TRIGLIA

Emanuele Triglia, basso e composizioni

Davide Savarese, batteria

Pasquale Strizzi, piano e tastiere

Vincenzo Lato, percussioni

Francesco Frattini, tromba

Venerdì 14 novembre | MATERA – Casa Cava

ore 21 | “A PINO” | MARCOTULLI – VARELA DUO

Rita Marcotulli, pianoforte

Israel Varela, batteria e voce

Venerdì 21 novembre | MATERA – Casa Cava

ore 21 | MY FAMILY THINGS | ANDREA ANDREOLI QUARTET

Andrea Andreoli, trombone e composizioni

Simone Locarni, pianoforte

Carlo Bavetta, contrabbasso

Matteo Rebulla, batteria

Sabato 6 dicembre | MATERA – Casa Cava

ore 21 | GIOVANNI SCASCIAMACCHIA QUARTET

Dado Moroni, pianoforte

Tommaso Scannapieco, contrabbasso

Perico Sambeat, sax

Giovanni Scasciamacchia, batteria



Venerdì 12 dicembre | MATERA – Casa Cava

ore 21 | FRANCO D’ANDREA TRIO

Franco D’Andrea, pianoforte

Gabriele Evangelista, contrabbasso

Roberto Gatto, batteria

Per le giornate dal 27 al 31 agosto, il Gezziamoci promuove la sostenibilità anche

attraverso l’iniziativa ATTACCATI AL BUS, il servizio di trasporto dedicato al pubblico del

Gezziamoci, in collaborazione con Autolinee Petruzzi. Corse gratuite da Piazza della

Visitazione. Orari su onyxjazzclub.com

Parte con questa edizione l’iniziativa “IL BIGLIETTO SOSPESO”, un’azione di inclusività

che l’Onyx Jazz Club, insieme alla Caritas Diocesana di Matera, Don Angelo Tataranni e

Open Solidarietà, propone invitando il pubblico del Gezziamoci a offrire, ispirati dalla

tradizione napoletana, un “sorso” di cultura per una dolce condivisione del piacere della

musica jazz. Per aderire all’iniziativa, rivolgersi alla Cartoleria Montemurro, in via delle

Beccherie n.69, Matera, tel. 0835 333411

Gezziamoci 2025, 38 edizione

APS Onyx Jazz Club ETS | Via Carlo Collodi, 2 – 75100 Matera | Telefono 331 4711589

www.onyxjazzclub.com info@onyxjazzclub.it



