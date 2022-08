Al Fadiesis Accordion festival, direttamente dal Giappone “concerto per shō e fisarmoniche”

E’ un invito a scoprire lo shō, antichissimo strumento a fiato giapponese, che sarà protagonista con tre fisarmoniche del secondo appuntamento del Fadiesis Accordion Festival (Faf) in Basilicata.

Infatti, domani – lunedì 22 agosto, a Palazzo Viceconte con inizio alle 20:45 e ingresso gratuito, l’Associazione Fadiesis presenta Vibrazioni dal Sol Levante – Concerto per shō e fisarmoniche con un programma che spazia dalla musica sacra a quella contemporanea.

Nella corte di Palazzo Viceconte (in caso di pioggia il concerto si svolgerà nella sala conferenze al primo piano) si esibiranno i musicisti giapponesi: Ko Ishikawa, shō, e i fisarmonicisti Ryuya Kinoshita, Yoshie Tanaka e Mariko Kinoshita.

“Lo shō -si spiega in una nota- è uno strumento a fiato nato tra Cina e Giappone intorno al 1000 a.C., e rappresenta probabilmente l’origine degli strumenti ad ancia libera, potendo perciò considerarsi il precursore della fisarmonica, oggi prodotta in Italia ai più alti livelli di eccellenza tecnologica. Italia e Giappone: due Paesi agli antipodi, avvicinati da vibrazioni che attraversano tre millenni, in un concerto dove il suono antico dell’Asia orientale incontra le sonorità dell’Italia di oggi.

Vibrazioni dal Sol Levante – Concerto per shō e fisarmoniche è realizzato in collaborazione con Eu Japan Fest, ed è anche l’occasione per rinsaldare l’amicizia che lega l’Associazione Fadiesi e il consorzio Eu Japan Fest che allaccia le Capitali Europee della Cultura all’arte giapponese. Il legame, nato a Matera e grazie alla Fondazione Matera – Basilicata 2019 sulle note della fisarmonica strumento molto amato in Giappone, è proseguito in questi anni con scambi culturali e l’organizzazione di concerti in Italia e nel Paese del Sol Levante.

Il Fadiesis Accordion Festival 2022 è realizzato con il patrocinio di: Ministero della Cultura (MiC) – Museo Nazionale di Matera (MNM); Regione Friuli Venezia Giulia; Regione Basilicata; Fondazione Matera – Basilicata 2019; Provincia e Comune di Matera; Comune di Pordenone; Comune di Venosa.

Hanno collaborato all’edizione 2022 del Faf: Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera; Eu Japan Fest; Fondazione Astor Piazzolla; Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia; Associazione “Recuperiamo San Domenico” di Venosa; Associazione Matè; Onyx Jazz Club; Palazzo Viceconte; Lucania Musicale.”

Per ulteriori informazioni sul Festival Internazionale Fisarmonicistico: https://accordionfestival.fadiesis.org/