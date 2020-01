Questa sera, venerdì 03 gennaio, per la prima volta a Potenza, è in programma BEATLESTORY il miglior tribute show sui Beatles mai realizzato in Italia.

Famosa anche per le numerose apparizioni in Tv nelle trasmissioni Rai e Mediaset, la band di origine romana è composta da Emanuele Angeletti (Paul McCartney) e Roberto Angelelli (George Harrison), entrambi reduci dal successo mondiale dei Musical inglesi “LET IT BE” e “MACCA” in Asia, Gran Bretagna e Stati Uniti e con la partecipazione di Patrizio Angeletti e Armando Croce nei panni di John Lennon e Ringo Starr.

Definito dalla stampa “il più grande omaggio ai Beatles 50 anni dopo” (La Repubblica), “un ritratto fedele della band più influente della storia della musica” (Il Corriere della Sera) e ancora “lo show dei Beatles che mi ha aperto gli occhi sul mondo delle tribute band!” (Paolo Bonolis), BeatleStory è un evento unico nel suo genere, un live show multimediale che ripercorre l’intera storia dei Beatles dal ’62 al ’70 con oltre 40 dei loro più grandi successi! Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, 2 ore intense di grandi successi come She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be Hey Jude.

Un concerto elettrizzante tra il pop e il rock, che attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre, grazie alla cura minuziosa degli arrangiamenti, ai costumi fedelmente riprodotti, agli strumenti vintage e all’incantevole scenografia, riporterà il pubblico indietro negli anni ’60, quando una band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni!

Il concerto si inserisce nel ciclo di eventi “LIVE ON STAGE” dedicati alle leggende del rock e della musica mondiale iniziato nel gennaio 2018 con i tributi ai Pink Floyd, Queen e U2 e che ha visto nello scorso mese di ottobre esibirsi in una serata molto coinvolgente gli Sneakers – Depeche mode tribute.

La manifestazione è organizzata in collaborazione fra Metropolis srl – gestore del cineteatro don Bosco – e Peppe De Carlo.

Ulteriori informazioni e biglietti sul sito www.cineteatrodonbosco.com o presso il botteghino del cineteatro ( tel. 0971.445921).