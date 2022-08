Al Concertone della ”Taranta” ospite Samuele Bersani

Se vi piace la pizzica, seguite gli eventi della Taranta (memorabile il concerto dell’Orchestra della Taranta alla Cava del Sole per Matera 2019) e allora occhi puntati sulla serata del 27 agosto a Melpignano( Lecce), sulla spianata della Chiesa degli Agostiniani dove ci sarà il ” Concertone” con tanti nomi della tradizione e, naturalmente, ospiti. E, in primis, il cantautore Samuele Bersani che eseguirà un brano simbolo delle sonorità salentine legate al paesaggio ”Lu rusciu del lu mare”. Una scelta, quella operata dal maestro concertatore, Dardust,noto pianista e compositore,che dirigerà l’Orchestra popolare della Taranta, motivata a mettere in luce le diverse anime artistiche di Bersani, tra sperimentazione e immaginario e poesia. Con Bersani anche il cantautore belga Stromae, noto per i successi di “Papaoutai” , “Formidable”, e ora con l’album “Multitude”,

e altre novità che conosceremo nei prossimi giorni, da ascoltare come una versione tutta pizzicata di ” Chicco e Spillo”’ . Il concertone sarà trasmesso il 1 settembre alle 23.15 su RaiUno.



LA NOTTE DELLA TARANTA DAL SITO WWW.LANOTTEDELLATARANTA.IT