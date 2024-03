Al Circolo La Scaletta di Matera, “Scena nuda” di/con Emilio Andrisani

Ultimo appuntamento con la rassegna “Ai monologhi del giovedì” giunto alla sua terza edizione ed organizzato dal Circolo culturale La Scaletta e dall’Associazione MetaTeatro. Il 21 marzo -con inizio alle ore 19.30 (sipario ore 20)- nella sede del Circolo La Scaletta in Via Sette Dolori, nei Sassi di Matera, andrà in scena l’opera scritta ed interpretata da Emilio Andrisani dal titolo “Scena Nuda”. “Nel monologo -si legge in una nota- si assiste al buffo e triste stato d’animo del protagonista, interprete teatrale da lungo tempo e giunto, ormai, al suo ultimo spettacolo. Egli ha bisogno di trovare una strada, che dia senso al suo ultimo monologo. Desidera dare un peso, ad ogni parola e si lancia in un assolo variegato tra parole, gestualità, interpretazioni, e suoni, connesse tra loro da profonde riflessioni.”

“Questa rassegna – sottolinea il Direttore artistico di ‘Ai monologhi’ Emilio Andrisani – è stata ideata insieme da coloro che reputano l’espressione teatrale una poderosa riproposizione dell’essenza della vita e definiscono questa rassegna un’occasione di richiamo reale di teatro a Matera. Un’iniziativa avvolta nell’ammaliante sfondo dei Sassi che dà, ai monologhi, una distintiva tiepida intimità e dona agli interpreti una evidente passione, dai più giovani ai pur giovanissimi di spirito ultra novantenni. Tutto questo, porta vigore e audacia per rendere ancora più attraente la prossima edizione. Lo dobbiamo a tutti coloro che, in tanti modi, ci hanno seguito e che, ogni anno e ad ogni edizione, tornano, perché quei monologhi, quelle rappresentazioni di vita, quei luoghi, li custodiscono nell’animo”. “La rassegna ‘ai monologhi’ – evidenzia il presidente del circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi – ha rappresentato un momento di rinascita per il teatro materano. L’idea di dar vita all’associazione MetaTeatro portando a sintesi le esperienze di alcune delle più rappresentative compagnie della città e di utilizzare per la rassegna uno spazio non dedicato allo svolgimento di spettacoli di arti performative per dimostrare che si può fare teatro ovunque, è stata vincente. Ringrazio Emilio Andrisani per aver ideato e proposto ‘ai monologhi’ e MetaTeatro per aver promosso l’iniziativa insieme al Circolo La Scaletta. Quest’anno siamo riusciti inoltre a portare tre repliche dei monologhi a La Martella, Agna ed a Matera 2000, coinvolgendo borghi e rioni della città e ottenendo una risposta entusiasta da parte dei cittadini. E’ una cosa che ci riempie di soddisfazione e di orgoglio e che ci spinge a far ancora meglio per la prossima edizione dell’iniziativa”.