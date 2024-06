Al Circolo La Scaletta di Matera, “Di Libro in Libro”, due appuntamenti con la Lettura

Nella già Capitale europea della cultura, due nuovi appuntamenti per gli appassionati di libri e di lettura nella sede del Circolo La Scaletta, in via sette dolori 10 nei Sassi di Matera. Il 25 giugno, alle ore 18.30, sarà presentato il libro di Paolo Tittozzi dal titolo: “Inseguendo mio padre” (Graus edizioni). Dialogherà con l’autore la professoressa Anna Pagliei leggerà alcuni passi del testo l’attore Lello Chiacchio. “Inseguendo mio padre -si evidenzia- è un romanzo che racconta la storia di uomini che hanno vissuto sulla loro pelle la sanguinosa guerra d’Abissinia e le mostruosità del secondo conflitto mondiale ma, al tempo stesso, è un testo di divulgazione su un periodo storico apparentemente conosciuto dagli adulti e di fatto sconosciuto ai ragazzi. Antonio Sordi, il protagonista del libro, racconta la storia della sua giovinezza rubata passata sui campi di battaglia del Nord Africa a fianco degli Afrika Korps del generale Rommel. Al suo ritorno a Napoli troverà una città trasformata dalla guerra in cui si intrecceranno belle storie di amicizia e di grande umanità.”

Il 28 giugno sempre alle ore 18.30, stessa location, sarà invece presentato il lavoro di Nina Giordano dal titolo: “Storia di un chiaroscuro” (ed.Di Carlo). A dialogare con l’autrice Anna Pagliei, letture a cura di Emilia Fortunato. “Il libro è la storia di Lena, –si riassume- intrecciata con le vite dell’autrice e di figure ad essa collegate. Un racconto d’amore che si declina anche attraverso l’impegno e la fatica quotidiana nel rigenerarlo, nel non farlo spegnere e nel consentirgli di regalare sempre nuove emozioni. È la storia della vita di una donna che ce l’ha fatta e che è ambientata nello scenario di spazi diversi, dalle città alla provincia, in un susseguirsi di variegate e complesse situazioni. Il libro di Nina Giordano è stato inserito nella Biblioteca di genere Villa Gaia di Pavia.”

Paolo Tittozzi nasce a Roma e dopo gli studi in chimica si trasferisce a Bari per lavorare come ricercatore presso l’istituto di Geologia applicata della locale Università dove, nei vent’anni di sua permanenza, pubblica numerosi lavori scientifici nel settore della idrogeochimica su varie riviste settoriali oltre a numerosi articoli su diversi quotidiani e periodici. Alla fine degli anni ’90 cessa la sua esperienza universitaria e inizia quella imprenditoriale fondando Istituti di Formazione operanti a livello nazionale. Da oltre un ventennio si dedica alla ricerca storica e, dopo Non finisce qui… (Grafiche Favia, 2020) e Terra promessa edito da Graus Edizioni nel 2022 dà vita al suo ultimo lavoro Inseguendo mio padre (2023).

Nina Giordano. Docente universitario (Università di Siena, Università di Medicina Integrata, Economia e Ricerca UniMElEK. Centro ricerca e studi universitari Curcio). Giornalista con incarichi direttoriali (direttore di Kegional Kadio (AM). Condirettore di International Web Post, Capo Redattore di Word-News.it) collabora anche con varie riviste scientifiche. Cavaliere e Ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Senatore Accademico della Norman University, Membro dell’International Network Unesco of Women Philosophers for academic, humanitarian, cultural merits. Dopo esperienze di didattica accademica presso vari atenei statali e l’attività editoriale connessa (ha pubblicato 2.500 articoli e 18 libri tecnico-scientifici) dal 2008 si dedica anche all’attività letteraria. Ha pubblicato le sillogi: Orizzonti diVERSI (CTL, ed.), lo sono qui (ALI Ribelli, ed.), AttraVersando Emozioni (Falco, ed.), Rime Vagabonde (Lisi, ed.), i romanzi Chryse (Albatros, ed.), Ti porterò con me (La Sirena ed.), Ricordati di sorridere (Falco, ed.) e il saggio Natale nei dialetti e nelle tradizioni tra sacro e profano (ALI Ribelli, ed.).”