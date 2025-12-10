Al cineteatro don Bosco di Potenza Sigfrido Ranucci in “Diario di un Trapezista”

Si terrà il 20 dicembre, alle 19, al cineteatro don Bosco di Potenza, la presentazione teatrale “Diario di un Trapezista” che racconta un Sigfrido Ranucci segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in onda: il giornalista che per realizzare le inchieste ha dovuto fare delle scelte, anche in pochi secondi, che hanno condizionato per sempre la sua vita. L’iniziativa è promossa dallo Spi Cgil Basilicata. Introdurrà la serata il segretario generale dello Spi Cgil Basilicata, Angelo Summa. Per assistere alla presentazione teatrale, che è ad ingresso gratuito, è necessario prenotarsi sul sito del cineteatro don Bosco al

link https://www.cineteatrodonbosco.com/eventi/sigfrido-ranucci-diario-di-un-trapezista/.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.